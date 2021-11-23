В 2021 году журналисты «Аргументов недели» провели десятки расследований и помогли отстоять свои права многим россиянам

Аргументы Недели → Общество 13+

23 ноября 2021, 12:16

«Аргументы недели» - одно из немногих в России изданий, которые проводят планомерную работу по защите законных интересов обращающихся к ним граждан. Если мы видим, что правота на вашей стороне, то не просто пишем статью, а стремимся добиться конкретных результатов: отправляем официальные журналистские запросы в государственные, надзорные, правоохранительные органы, следим за ходом судебных процессов и освещаем их в СМИ, привлекаем внимание к ситуации со стороны коллег и общественных организаций. В общем, боремся до победного конца.

Результатом становится освобождение людей из-под стражи и прекращение незаконных уголовных преследований, победы предпринимателей в спорах с могущественными государственными структурами и простых людей - с муниципальными, региональными властями или просто влиятельными компаниями, отмены неправосудных решений в судах вышестоящих инстанций и так далее.

Представляем вашему вниманию очередные примеры помощи журналистов своим читателям - 10 побед 2021 года, которые стали возможны благодаря участию прессы.



Победа 1.

Брат отжал землю у сестры

Участники спора

Родственники, совладельцы

Суть спора

Владелец ¼ доли в ущерб правам собственницы ¾ доли и без ее ведома и разрешения построил на земельном участке пятиэтажное строение, по многим признакам являющееся самовольным, а также зарегистрировал право собственности на сарай, в котором организовал бизнес. В результате истица потеряла возможность распоряжаться своей законной долей и обратилась в суд с иском о сносе незаконной постройки.

Процесс

Суд первой инстанции, а вслед на ним и апелляционная коллегия отказали истице в ее притязаниях, не увидев нарушения ее прав и признаков самовольности постройки. Суды также закрыли глаза на серьезные нарушения, допущенные при проведении судебной экспертизы спорного объекта. Даже в словах эксперта о том, что он определил расстояние между объектами «на глазок», служители фемиды не нашли ничего зазорного. Однако после огласки ситуации в СМИ и присутствия журналистов в судебных заседаниях удалось изменить судебную ситуацию.

Результат

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отнесся к делу максимально объективно, нашел множество нарушений в решениях нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.



Победа 2.

Многоэтажка на месте запланированного детсада

Участники спора

Жители микрорайона, компания-застройщик

Суть спора

Жители одной из краснодарских улиц выступили против строительства многоэтажки на месте планируемого Генеральным планом детского сада на 220 мест. Застройщик действовал на основании решения суда, но по просроченным техническим условиям.

Процесс

Работы по рытью котлована под многоквартирный дом возобновились после двухлетнего простоя. Граждане возобновили борьбу за свои права и направили коллективные жалобы во все инстанции. По их мнению, строительство многоэтажного дома противоречит Генеральному плану города, предполагающему размещение на спорном участке детского сада, которого в районе крайне не хватает. Однако застройщик, ссылаясь на решение суда 2016 года и разрешение на строительство, попытался реализовать свой план. После вмешательства в ситуацию наших журналистов и направления запросов в компетентные органы и ведомства, удалось заострить внимание местной власти на указанной проблеме.

Результат

Застройщику отказали в продлении разрешения на строительство, а предыдущее разрешение истекло. Появится ли на спорном пустыре детский сад – покажет время.



Победа 3.

Родственники экс-супруга пытались отсудить у женщины нажитую в браке коммерческую недвижимость

Участники спора

Жительница города-курорта и сторона бывшего супруга

Суть спора

Внезапно появившийся в деле о разделе имущества сомнительный договор соинвестирования был призван убедить суд в правоте стороны бывшего мужа, и доказать, что коммерческое имущество не является совместно нажитым, поэтому бизнес бывшей супруги был под угрозой своеобразного «рейдерского захвата».

Процесс

Сомнительный документ убедил суды первой и апелляционной инстанций в «правоте» заявителей. Было вынесено постановление об изъятии коммерческой недвижимости у предпринимательницы и ее детей для передачи данного имущества матери и сестре бывшего мужа. Между тем кассация не согласилась с позицией нижестоящих инстанций и отправила дело на новое рассмотрение. А в это время государственные эксперты из Краснодара по поручению анапских следователей почти год не могли провести исследование сомнительного «договора». Наши корреспонденты исследовали ситуацию и опубликовали материалы в федеральных СМИ. Накануне заседания в краевом суде с участием нашего журналиста был совершен силовой захват оппонентами магазина ответчицы.

Результат

После решения суда в пользу ответчицы удалось освободить магазин от захватчиков и восстановить право бывшей супруги на нажитое в законном браке имущество.



Победа 4.

Структура Минобороны пыталась необоснованно вернуть деньги по госконтракту

Участники спора

Рязанская компания, структура Минобороны в Крыму

Суть спора

Одна из структур Минобороны пыталась через суд вернуть деньги, выплаченные по госконтракту фирме из Рязани, несмотря на то, что договор был исполнен полностью: структура получила от компании строительные материалы, израсходовала их, а потом по истечении всех претензионных сроков провела внутренний аудит и решила через суд вернуть у бизнеса половину выплаченной суммы, заявив, что большая часть поставленного материала не соответствует заявленным характеристикам.

Процесс

Судебное разбирательство в первой инстанции длилось более полутора лет. Позиция истца не выдерживала никакой критики, была на голову разбита экспертами, но судья затягивал процесс и долгое время не выносил решение. Представителям компании приходилось регулярно и неожиданно вылетать на судебные заседания в Севастополь и нести издержки. Накануне очередного судебного заседания в крымских СМИ был опубликован материал, в котором были подробно изложены детали спора и критические замечания к позиции истца.

Результат

После выхода публикации в ходе ближайшего судебного заседания истец отказался от своих требований, проблема была решена.



Победа 5.

Квартиру с наследниками пытались «выморочить»

Участники спора

Законные наследники, чиновники администрации

Суть спора

Чиновники с участием сотрудника прокуратуры зарегистрировали у нотариуса наследственное право на квартиру местной жительницы и пришли выгонять на улицу законных наследников и их несовершеннолетних детей.

Процесс

После того, как суд первой инстанции поддержал захватчиков, проигнорировав права наследников из-за того, что они вовремя не обратились к нотариусу, а апелляционная коллегия это решение отменила, администрация направила жалобу в кассационный суд, настаивая на лишении наследников крыши над головой.

Результат

Спор был решен в пользу граждан без публикации. Представители администрации отказались от жалобы, узнав о заинтересованности СМИ.



Победа 6.

Чиновники остановили многомиллиардный проект

Участники спора

Инвесторы строительства Адыгейской ГЭС и глава городского поселения, Росимущество, Росреестр.

Суть спора

В 2016 году компания-инвестор решила построить гидроэлектростанцию в русле реки Кубань Краснодарском водохранилище и запустить генерацию электроэнергии за счет инновационных технологий. Для строительства было предусмотрено два земельных участка, с МО «Тлюстенхабльское городское поселение» были заключены договоры аренды на срок десять лет.

Общество начало масштабные проектно-изыскательские работы. Имея на руках подписанный инвестиционный контракт с китайской государственной компанией на сумму десять миллиардов рублей, к началу 2019 года инвестор вложил в реализацию проекта свыше 70 миллионов рублей. В частности, начались работы по проектированию гидроэлектростанции.

В феврале 2019 года глава администрации городского поселения подал в Управление Росреестра по Республике Адыгее документы, свидетельствующие о том, что договора аренды земельных участков расторгнуты. И уже на следующий день, государственный регистратор М.Т. погасил записи в ЕГРН об аренде инвестором земельных участков. Таким образом, строительство было остановлено и началась череда судов.

Процесс

Суды шли два года с переменным успехом. Принимаемые решения не устраивали какую-то из сторон, которая впоследствии добивалась его отмены в более высоких инстанциях. Все эти перипетии широко освещались в прессе, а публикации в сопровождении официальных писем направлялись главе Республики Адыгея, в прокуратуру и другие структуры.

В результате, в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении государственного регистратора М.Т. по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ. Расследование доказало вину чиновника. Также проводилась проверка бывшего главы городского поселения на причастность к незаконному вмешательству в предпринимательскую деятельность (ч. 2 ст. 169 УК РФ), но уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением сроков давности.

Результат

Решением Верховного суда Республики Адыгея восстановлены реестровые записи об аренде инвестором земельных участков под строительство, на которых уже идут проектно-изыскательские работы.



Победа 7.

Предпринимателям в Сочи продлили аренду земли под НТО

Участники спора

Предприниматели, администрации внутригородских округов Сочи

Суть спора

У десятков сочинских предпринимателей закончился срок аренды муниципальных земельных участков, на которых располагались нестационарные торговые объекты (НТО). Администрации внутригородских районов города-курорта отказались их продлевать и выдвинули требования о сносе павильонов. Предприниматели встали на защиту своей собственности, используя все законные методы: от обращений к властям до жалоб в прокуратуру и вынесения проблемы в публичное пространство. Было проведено журналистское расследование и опубликован цикл материалов. В результате на проблему обратил внимание глава Сочи Алексей Копайгородский.

Результат

После встречи главы города-курорта с предпринимателями все договоры аренды продлены, нестационарные торговые объекты работают.





Победа 8.

Незаконно задержанного жителя Ставрополя освободили из СИЗО

Участники спора

Житель Ставрополя, следственные органы, прокуратура края.

Суть спора

В Ставрополе пожилого, большого мужчину поместили в СИЗО, несмотря на медпоказания, по которым ему не могла быть избрана подобная мера пресечения.

Процесс

Больше месяца родня и адвокат добивались, чтобы его выпустили. Однако безуспешно. Казалось бы, все основания избрать иную меру пресечения были налицо, но следствие использовало все процессуальные и внепроцессуальные возможности, чтобы не допустить освобождения подозреваемого.

В региональном выпуске «Аргументов недели» была опубликована статья, в которой описывалась ситуация. Затем редакция отправила запросы в прокуратуру региона и в Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю с приложением материала и просьбой прокомментировать ситуацию.

Результат:

После вмешательства прессы ситуация изменилась кардинально. В течение недели следственные органы вышли с заявлением в суд об изменении меры пресечения и человека отпустили под домашний арест.



Победа 9.

Захват ТСЖ отбили

Участники спора:

Жильцы дома, правление ТСЖ

Суть спора:

В многоквартирном доме на побережье Сочи группа людей в период тотального карантина по коронавирусу создала ТСЖ с контролируемым правлением, которое действовало вопреки интересам собственников квартир. Инициативная группа постаралась изменить ситуацию, но столкнулась с серьезным противодействием.

Процесс:

В Сочи развернулась настоящая война между жильцами и ТСЖ одного из многоквартирных домов на побережье. До момента создания ТСЖ дом управлялся местной УК, и претензий к ее работе не было. Однако весной 2020 года группа предприимчивых граждан, ранее активно толкавших к банкротству компанию, бывшую застройщиком дома, решили захватить власть над оставшейся в доме нераспроданной недвижимостью. Пользуясь тем, что многие собственники проживают за пределами Сочи, в самый разгар карантина они проводят «собрание жильцов», на котором создают ТСЖ, избирают правление, отказываются от услуг УК и получают контроль как над общедомовым имуществом, так и над финансовыми потоками МКД.

На помещения, которые ранее использовались как колясочные, на видовую крышу МКД вешаются замки, пата за обслуживание с жильцов резко возрастает. Перестают выделяться деньги на неотложное, в частности, ремонт крыши, из-за протечек в которой верхние квартиры прорастают грибком. Из-за определенных манипуляций перспектива ремонта крыши за счет застройщика, а не самих жителей, становится все более призрачной.

Результат:

Мы рассказали об этой истории в СМИ, благодаря чему привлекли к проблеме внимание не только ответственных органов, но и многих жильцов дома, на фоне бездействия которых и происходили все эти безобразия. В результате правление ТСЖ было переизбрано и в доме навели порядок.



Победа 10.

Администрацию Севастополя обязали заключить договор соцнайма с малообеспеченной семьей

Участники спора:

Малоимущая семья, администрация Севастополя, структуры Минобороны РФ.

Суть спора:

Малоимущей семье из Севастополя грозило выселение из квартиры, в которой они прожили 30 лет, без предоставления иного жилья – то есть, фактически на улицу.

Процесс:

Предыстория дела такова: почти 30 лет назад квартира была предоставлена для проживания военнослужащему СССР и его семье. Затем военнослужащий из семьи ушел и из квартиры выбыл, а его бывшая жена и сын в ней остались и живут до сих пор. Семья признана малоимущей и стоит на учете для получения жилья. После развала Советского Союза власти Украины семью не трогали, квартира считалась муниципальной. Однако статус семьи и права на проживание никак зафиксированы не были, это было обычным делом для правовой ситуации на Украине.

Интересно, что и права Минобороны СССР, вселившего военнослужащего в это жилье, также никакими документами не подтверждались. Из всех бумаг имеется лишь ордер на вселение, который правоустанавливающим документом ну никак не может считаться. Тем не менее, после возвращения Крыма в состав России структуры Минобороны РФ попросили мэрию Севастополя передать эту и еще 25 похожих квартир в федеральную собственность на том основании, что они, якобы, ранее (еще до распада СССР) принадлежали военному ведомству. В тех случаях, когда с проживавшими в них людьми город не заключал договора соцнайма, тех должны были выселить. Тем, с кем такой договор заключен – предоставить другое муниципальное жилье.

Борьба простого человека и государства длится уже три года. Семья пыталась доказать в суде как отсутствие права Минобороны на недвижимость, так и обязанность Севастополя заключить с ними договор соцнайма. Однако крымская Фемида ей отказывала.

Результат:

После того, как об этой истории написали «Аргументы недели», были отправлены запросы в мэрию и Минобороны, а на заседании в апелляционном суде по жалобе малоимущих жильцов побывали наши журналисты, дело сдвинулось с места. Судьи апелляционного суда внимательно изучили все обстоятельства и жалобу людей удовлетворили, отменив отрицательное для них решение первой инстанции. Теперь наши читатели должны будут заключить договор соцнайма, который позволит им проживать в муниципальном жилье даже в том случае, если конкретно эту квартиру мэрия в дальнейшем кому-то передаст.



С предыдущей десяткой успешных журналистских расследований, завершенных в 2020 году, можно прочитать здесь.

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