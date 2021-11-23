Любовь и ненависть городов

Аргументы Недели → Общество 13+

23 ноября 2021, 11:47 Екатерина Максимова,

Мы добрались до темы совместимости с городом. И сегодня я расскажу личную историю о том, как город взаимодействует с нами, помогает, превозносит и уничтожает.

Однажды, когда я еще не занималась астрологией, судьба меня привела в чудный город Белград. И я сразу попала там в вихрь событий: очень удачно начала складываться карьера, я быстро выучила язык, мне там поступали такие предложения по работе, о которых в Москве я и мечтать не могла. Я много раз там бывала и каждый раз этот город дарил мне потрясающие встречи и заманчивые перспективы. Я очень хотела там остаться навсегда, потому что там меня воспринимали, как свою и даже лучше. Да и я, всегда вернувшись домой, скучала по столице Сербии, как по дому, который когда-то оставила. Но переехать туда не случилось… Личная история, соединившая меня с этим прекрасным местом, оказалась разрушающей, полным крахом отношений без малейшей перспективы на будущее. Это было чрезвычайно болезненно, но даже это не смогло отвратить меня от Белграда. Я долго не понимала, почему так… ответы подарила астрология.

Согласно звездной науки, город – живая сущность, со своей судьбой, определенной энергетикой, этапами жизни. И когда человек приезжает в куда-то, то его энергия начинает взаимодействовать с энергией этого места. Помните, мы разбирали синастрию (совместимость) с детьми, возлюбленными, начальством, здесь все очень похоже. Любая совместимость обостряет какие-то черты характера, дает определенные возможности и конфликты при общении. Синастрия с городом не исключение – энергия города дает шанс изменить свой собственный гороскоп. Как же это происходит?

Я не раз писала, что при составлении натальной карты (индивидуального гороскопа), очень важно знать не только время, но и место рождения. Эти две характеристики пространства и времени – задают перспективу судьбы. Создается так называемая «сетка домов», где распределяется в каких сферах жизни человек отдает свою энергию и соответственно получает результат! И если, например, в Москве в 10 доме карьеры нет планет, то человек не особо будет успешен в работе, сколько бы не старался, а переехав, сетка домой изменится, и, например, Юпитер, планета удачи, переместится в десятый дом. Какие мы события получим? Правильно – карьерный взлет и удачу в бизнесе. Собственно, так и получилось у меня с Белградом. Переехав туда, мои планеты сместились в 10 дом признания, и я всегда чувствую себя там очень востребованной.

Но если где-то прибыло, то, к сожалению, где-то убыло… Сетка домов ведь сдвигается и моя Венера, которая находится в Москве в 7 доме отношений и сулит удачный брак, в Белграде перемещается в 8 дом кризисов, потрясений, трансформации, но очень ярких эмоций. То есть это значит, что в Белграде мне личную жизнь устроить очень сложно. Астрология прекрасный инструмент, для того, чтобы понять, что сулит нам долгосрочный переезд. И с помощью него можно сделать качественную астрокоррекцию, то есть действительно улучшить ту сферу жизни, которую Вы хотите. Очень важно пойти на индивидуальную консультацию, где специалист опишет все плюсы и минусы предстоящей жизни, чтобы вы знали, на что можно рассчитывать, а куда пробиваться бесполезно.

У меня это очень востребованная сейчас консультация, когда клиент хочет узнать, стоит ли ему переезжать. Многие люди интуитивно, еще с детства, мечтают уехать. Им кажется, что там зеленее трава и воздух слаще, но на самом деле здесь нет объективной картины, здесь есть лишь определенная совместимость с местом. Кому –то на Камчатке будет рай, а кому-то там грозит преждевременная смерть! И когда я накладываю натальную карту человека на карту его предполагаемого места обитания, то видно, как изменятся все сферы бытия. Если запрос про замужество, то должен быть позитивный аспект по дому отношений, если про работу, то десятый, дом карьеры, если вопрос здоровья, то шестой, и так далее… Это очень кропотливая работа и тут важен четкий запрос пришедшего за советом, тогда это очень действенный метод коррекции судьбы.

Еще интересен момент дежавю, когда мы, оказавшись в новом городе, чувствуем, что он нам до боли знаком. Так случилось у меня с Белградом. Только выйдя из дверей аэропорта, я ощутила уют и запах дома. Астрология может объяснить и это. Звездная наука верит, что мы живем на Земле множество раз. И если прошлая жизнь прошла в определенном месте, наша душа это помнит. Есть определенные отметки в синастрии, которые показывают этот аспект, объясняют, что в этом пространстве мы существовали раньше. Именно такой знак я увидела в моей совместимости с этим городом, поэтому мне всегда хочется туда вернуться…

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