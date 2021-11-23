31 год назад не стало популярного детского писателя Роальда Даля

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23 ноября 2021, 09:27 Наталья Полянская

Ровно 31 год назад не стало британского писателя, автора романов, сказок и новелл, поэта и сценариста Роальда Даля. Он был обладателем многочисленных наград и премий по литературе.



Роальд Даль родился в Уэльсе 13 сентября 1916 года в семье выходцев из Норвегии. Когда мальчику было три года, его отец умер от пневмонии. Когда Далю исполнилось семь лет, мать отправила его учиться в Кафедральную школу Ллэндаффа, но жестокое обращение с детьми со стороны директора школы вынудило женщину перевести мальчика в интернат Св. Петра в Уэстон-Сьюпер-Мэре. Юноша радовал семью успехами в крикете и плавании, но не в учёбе. Позже Даль продолжил обучение в школе Рептон. Школьники Рептона получили по коробке шоколада от компании «Cadbury» для тестирования, и тогда у будущего писателя появилась мысль о работе в изобретательском отделе шоколадной компании. Воспоминания о шоколаде привели его к написанию книги «Чарли и Шоколадная фабрика».



Во время Второй мировой войны Роальд поступил добровольцем в Военно-воздушные силы Великобритании. И уже в послевоенное время газета «Нью-Йорк таймс» разглядела в Дале писателя.

В начале 1950-х Даль перебрался в Нью-Йорк и начал периодически издаваться в «The New Yorker».



Автор написал такие произведения, как: «Крысолов», «Ведьмы», «Изумительный мистер Лис» и многие другие.



В 1953 году Даль женился на актрисе Патриции Нил, которая родила писателю пятерых детей. Супруги перенесли тяжелые болезни двоих детей, эти времена повлияли на их брак. В 1983 году они развелись. Сразу после развода Роальд женился на Фелисити Д’Абро.



Роальд Даль умер 23 ноября 1990 года в возрасте 74 лет в Оксфорде.

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