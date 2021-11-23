Детский омбудсмен Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на материнский капитал жилье

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23 ноября 2021, 09:49

комната, pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выдвинула идею о запрете изъятия за долги купленного на средства маткапитала жилья.

Ирина Волынец отметила, что в настоящий момент наличие у собственника детей – не препятствие для изъятия залоговой недвижимости у должника, вследствие чего кредитная организация имеет право инициировать выселение несовершеннолетнего из квартиры, приобретенной в ипотеку.

Как отмечает RT, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан предложила внести изменения в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", а также в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса, предусмотрев невозможность обращения взыскания на единственное жилье гражданина, купленное с использованием средств маткапитала, при обращении взыскания на него за долги.

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