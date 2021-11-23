Синоптик Леус предупредил москвичей о температуре воздуха ниже нуля градусов во вторник

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23 ноября 2021, 09:08

зима в Москве, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во вторник, 23 ноября, в Москве и Московской области будет облачная с прояснениями погода. В регионе будет отрицательная температура.

Существенных осадков в Москве и Подмосковье сегодня не ожидается. Столбики термометров в дневное время будут показывать от минус 1 до минус 3 градусов в центре столицы и от 0 до минус 5 градусов – в Московской области.

Ветер во вторник будет западный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня приблизится к норме и достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

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