Синоптик Леус предупредил москвичей о температуре воздуха ниже нуля градусов во вторник
23 ноября 2021, 09:08
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во вторник, 23 ноября, в Москве и Московской области будет облачная с прояснениями погода. В регионе будет отрицательная температура.
Существенных осадков в Москве и Подмосковье сегодня не ожидается. Столбики термометров в дневное время будут показывать от минус 1 до минус 3 градусов в центре столицы и от 0 до минус 5 градусов – в Московской области.
Ветер во вторник будет западный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня приблизится к норме и достигнет 748 миллиметров ртутного столба.
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