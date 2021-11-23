В Хабаровском крае спасатели помогают водителям на занесенных снегом дорогах

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23 ноября 2021, 07:06

В результате прохождения циклона на дорогах Хабаровского края сложилась сложная обстановка. Из-за снежных заносов не все автомобили смогли преодолеть возвышенности или заметенные снегом участки проезжей части. Мобильные группы спасателей, дежурившие на основных трассах на выезде из города, а также в центре краевой столицы, оказывали помощь водителям. В течение прошедшего дня и ночи они помогли более 30 легковым и грузовым автомобилям, включая четыре автобуса и машину «скорой помощи».

Кроме этого, с помощью полноприводного автомобиля спасатели доставили около двух десятков жителей пригорода Хабаровска домой, поскольку из-за закрытия дорог в Хабаровском районе и отмены автобусов они не смогли вернуться с работы. Людей довезли в села Ильинка, Некрасовка, Дружба. Также в готовности к применению силы местных пожарно-спасательных подразделений ведомства. Пожарные расчеты приходят на помощь автовладельцам в трудных ситуациях.



Помимо мобильных групп на комсомольской и владивостокской трассах выставлены два мобильных пункта обогрева от Амурского спасцентра и Специализированной пожарно-спасательной части. В них организованы места для размещения людей, отдыха. Здесь можно обогреться, выпить горячего чая, зарядить телефон. Рядом с палатками находится аварийно-спасательная техника, оснащенная необходимым снаряжением и оборудованием для оказания помощи водителям при происшествиях на дорогах.



По данным «Хабаровкуправтодор» и ДСД «Дальний Восток», в превентивных целях введены ограничение для движения пассажирских автобусов на автодорогах сообщением Хабаровск – Биробиджан, Хабаровск – Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Бикин, Комсомольск-на-Амуре – Солнечный с подъездом к п. Горный и Комсомольск-на-Амуре – Амурск с подъездом к селу Ачан. Также введены ограничения для общественного транспорта на всех региональных дорогах Хабаровского района. Для приведения полотна в нормативное состояние задействованы бригады дорожных служб. Аэропорт Хабаровска работает штатно, по метеоусловиям есть задержки в отправлении авиарейсов. Также до улучшения погодных условия вечером 22 ноября приостановлена работы паромной переправы Ванино-Холмск.



Накануне уже отмечались нарушения электроснабжения в 13 населенных пунктах в семи районах края – Амурском, Нанайском, Ванинском, Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском, Комсомольского районах. Во многих поселках отключения частичные внутри населенных пунктов. Бригады электросетей находятся в работе, обследуют линии ЛЭП на предмет выявления обрывов и повреждений.



Спасатели приведены в повышенную готовность к реагированию на возможные происшествия. В региональном МЧС организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, ведётся оперативный обмен информацией. По данным Дальневосточного УГМС, со смещением южного циклона 23 ноября на большей территории края ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, на побережье до 30-35 м/с, на дорогах заносы и снежный накат. 24 ноября циклон продолжит оказывать воздействие на северные районы. где сохранится сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, на Охотском побережье до 30-35 м/с, на дорогах заносы и снежный накат.



В связи с прохождением циклона, который сопровождается выпадением снега, местами сильного, метелью, усилением ветра повышаются риски нарушений на объектах энергоснабжения. Могут возникнуть аварийные ситуации, связанные с усилением ветра, налипанием мокрого снега, обледенением, отключением источников энергоснабжения, перехлестом и обрывом проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ.

Метеоусловия также сказываются на работе всех видом транспорта. В частности, в превентивных целях учитывая состояние дорожного полотна могут вводиться дополнительные ограничения в движении междугороднего пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, краевого и местного значения. Повышается вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, затруднений в движении большегрузной техники.

В населённых пунктах и за их пределами усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций и старых деревьев, вследствие чего возможны повреждения (обрывы) ЛЭП, а также повреждения автотранспорта.

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