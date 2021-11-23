8 миллиардов рублей планируют направить на поддержку ветеранов Челябинской области в 2022-м

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23 ноября 2021, 06:37 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Это на 4,2% больше, чем было выделено на 2021 год.

Вчера состоялась IX отчетно-выборная конференция и пленум Совета ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер.

В своем обращении к ветеранам глава региона подчеркнул, что практически ни одно значимое решение правительства Челябинской области не принимается без обсуждения с ветеранами. Поддержка граждан старшего возраста и обеспечение социальных гарантий являются безусловным приоритетом, они заложены в проекте областного бюджета на 2022-2024 годы.

Пресс-служба правительства Челяюинской области сообщает, что в региона расширен перечень льгот для ветеранов. С 1 января следующего года снизится планка трудового стажа для получения статуса ветерана труда Челябинской области. Также со следующего года дети погибших участников Великой Отечественной войны смогут бесплатно проехать к местам захоронения своих родителей вместе с сопровождающим лицом из числа детей, внуков, правнуков. Для областного и местных советов ветеранов предусмотрена поддержка в виде субсидий, ведется догазификация жилья ветеранов. Всего в 2022 году на реализацию мер социальной поддержки ветеранов планируется направить 8 миллиардов рублей, это на 4,2% больше, чем в 2021 году.

В Челябинске будет открыта памятная стела «Город трудовой доблести», в Магнитогорске, который тоже имеет это звание, такая стела уже есть. Кроме этого, губернатор Алексей Текслер обратил внимание на необходимость поддержки инициатив ветеранов о создании дома-музея прославленного уральского воина-снайпера Василия Зайцева в его родном селе Еленинка и обновлении музея физика-атомщика Игоря Курчатова в Симе.

Добавим, что отчетно-выборочная конференция совета ветеранов проходит один раз в 5 лет. На ней избирается новый состав руководящих и контрольно-ревизионных органов Совета ветеранов.

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