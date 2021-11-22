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Эксперт Ольга Башмачникова рассказала о способах поддержки фермерских хозяйств

, 22:33

Эксперт Ольга Башмачникова рассказала о способах поддержки фермерских хозяйств
pixabay.com

Одним из способов поддержки фермерских хозяйств, способствующих увеличению объемов продовольствия, могут стать кооперативные агрологистические центры.

Вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова высказала свое мнение на этот счет:

«Нужно также обязательно предоставлять поддержку на гектар для малых хозяйств, кто выращивает овощи и картофель. Вводить специальную поддержку для личных подсобных хозяйств, подращивать, объединять в кооператив или организовывать их совместную работу с опорным фермером, у которого есть техника. Сегодня, к сожалению, небольшой процент хозяйств получает господдержку. Хорошо, если бы выделялись кредиты с льготной ставкой на создание малых агрологистических центров, принадлежащих фермерам и подворьям», — подметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Существует большое количество мер государственного регулирования, которые позволили бы увеличить объемы производимой продукции. На данный момент, процент, получающий господдержку, очень мал.

По мнению вице-президента АККОР, развитие тормозит и кадровая проблема. Очень перспективны семейные малые хозяйства, которые могут выполнять большее количество операций самостоятельно.

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