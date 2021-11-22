Русская угроза для латышского языка

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22 ноября 2021, 19:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: press.lv; Райвис Дзинтарс

Видимо, не закончатся никогда разговоры в Латвии о том, а кто же мешает популяризации латышского языка в стране. Председатель правления Национального объединения Райвис Дзинтарс нашел ответ – русские!



«Языковой вопрос никогда не бывает только языковым. Это связано с национальной идентичностью, национальной безопасностью, геополитической ориентацией, пониманием истории, ценностями. Весь этот комплекс вопросов остается очень актуальным для значительной части общества. Внешние условия – ситуация на границах Белоруссии и Польши… Да и на нашей границы. Мы продолжаем получать жалобы от молодых людей, которые выросли в латышской среде, не владеющих русским языком, на то, что у них требуют эти знания на рынке труда, хотя прямой необходимости в этом нет. То, что новое поколение русскоязычных владеет латышским языком – заслуга Национального объединения. Мы постоянно оказывали давление, настаивали, что должны быть строгие языковые нормы, а гражданство русским без знания латышского языка, не стоит раздавать».



Сколько помню, Национальное объединение занималось только тем, что «продвигало» латышский язык. Больше никаких тем нет. Создается такое впечатление, что страна живет в «избытке» и только одна тема на повестки дня – латышский язык! Конечно, уважение к стране проявляется в знании языка, традиций, истории. И это никто не оспаривает! Вот только для многих русскоязычных латвийцев подобные знания ничего не дают в Латвии! Ты можешь прекрасно владеть языком, выступать за независимость страны, но у тебя не будет достаточно средств, чтобы оплатить коммунальные услуги. И дело тут не в языке, а в национальности, связях и умении «пресмыкаться». Стоит вспомнить 90-е, когда Латвия была на пороге независимости: я прекрасно помню, как русскоязычным страны обещали блага! И они поверили! А что получили? Стали просто негражданами – чужими стране, где родились, живут и, где голосовали за независимость! Но, это уже другая тема – тема ненависти и ущербности ко всему русскому!

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