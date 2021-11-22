Есть ли возраст у красоты?

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2021, 18:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Когда-то прекрасная Брижит Бардо сказала, что «нет работы тяжелее, чем стараться выглядеть красивой с восьми утра и до полуночи»… Есть ли у возраста красота? Красота – дар или наказание? Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило «разобраться» с красотой. И в помощь нам, конечно, женщины!



Когда начинаешь беседовать с женщинами о красоте, то создается такое впечатление, что непременно получишь супер-рецепты, как оставаться всегда желанной и красивой! Особенно, когда такие вопросы адресованы красивым женщинам. Но, итог бывает не особо оптимистичным – не все красавицы любят раскрывать свои секреты… Впрочем, в любой женщине должна быть тайна, не так ли?



Балтийское бюро «Аргументы Недели попросило трех очаровательных дам просветить нас в вопросах красоты!



Если честно, то с французской актрисой Жюльет Бинош несколько сложно беседовать на тему красоты… Почему? Актриса пропускает внешнюю красоту через внутренний мир…

Фото: Жульет Бинош



«Мне нравится ухаживать за своей внешностью: с удовольствием покупаю различные косметические средства, хожу в салоны красоты, но это все вторично! Главное – внутренний настрой. Нужно уметь радоваться… Да, тогда ты сможешь удержать свою красоту. А повод можно всегда найти: например, вкусный шоколад, приятное путешествие, улыбка ребенка… Я стараюсь смотреть на все позитивно и получать удовольствие от жизни. А если добавить сон, свежий воздух, гармонию в душе, то это и есть абсолютное счастье!»



Латвийского депутата Сейма, экс-министра Рамону Петравичу называют самым красивым политиком в Латвии. И это совершенно обосновано: элегантность, женственность, мягкость в сочетании с сильным характером – составляющие успеха Рамоны.

Фото: Рамона Петравича

«У меня есть свой взгляд на внешнюю красоту. Женская красота заключается не в форме лица, стройности ног, не в прическе, одежде, которую дама носит… Красота отражается в душе, проявляется в любви… И это начинаешь понимать с годами, с опытом. Самая красивая, но «пасмурная» женщина, увы, не обратит на себя внимание – точно. А улыбчивая. Доброжелательная – всегда! Вы не замечали, что иногда встречаются интересные пары – он просто красавец, а она ему «уступает»… Но они идут такие счастливые и любимые… В чем секрет женщины? В ее индивидуальности, в ее изюминке. Умная женщина умеет подчеркнуть свои достоинства, и показать их. Это целое искусство! Что касается меня, то моя внешность мне жизнь уж точно «не портила». Да, иногда я получала уколы зависти… Было, конечно, обидно. Я всегда за красоту! В любом проявлении! Сложно ли быть интересной женщиной в политике? Сложно! Когда я только пришла в Сейм, то мне коллеги-женщины сказали, что теперь мужчины будут «поддаваться» мне… Нет! В политике красота – второстепенно. Главное – характер и умение донести до людей свои мысли, идеи».



Рижанка Лада Шеина, кстати, потомок российских дворян, имеет свой острый взгляд на женскую красоту, и не стесняясь высказывает мнение.

Фото: Лада Шеина



«Когда речь идет о красоте, то я вспоминаю высказывание великой Фаины Раневской – «почему женщины так много времени и средств уделяют своему внешнему виду, а не развитию интеллекта». Что красота значит без души? Пустота! Красота – не гарантия спокойной и счастливой жизни. Пустая красота, увы, убивает окружающих. Красота женщины в ее мудрости. Это совсем не значит, что она должна перестать следить за собой… Нет! Ухаживать и любить себя следует в любом возрасте! Но и подумать о своем развитии красивой женщине не помешает, не так ли?»

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