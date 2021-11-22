Андрей Бочкарёв: Проходка тоннелей «салатовой» линии метро велась под объектами транспортной инфраструктуры города

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22 ноября 2021, 18:09

Фото: Global Look

Заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об особенностях проходки тоннелей на северном участке «салатовой» линии метро.

Бокчарев сообщил, что проходка тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до «Физтеха» велась в сложных условиях, под ключевыми транспортными объектами на севере Москвы.

По словам главы Строительного комплекса, впервые в истории московского метростроения финишировали сразу три тоннелепроходческих комплекса «Клавдия», «Татьяна» и «Ирина». Теперь все станции нового участка салатовой линии соединены.

Основная трудность была в наличии в этом районе крупных транспортных объектов. Пока шло строительство, вели круглосуточный мониторинг сохранности и безопасности строений, путей и дорог.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает оператором Программы развития московского метро) Юрий Кравцов пояснил, что щиты «Татьяна» и «Ирина», работавшие между будущими станциями «Лианозово» и «Физтех», пересекли МКАД и прошли под улицей Лётчика Спирина. Протяженность каждого из тоннелей – более 2,3 км.

Кравцов также добавил, что строительство тоннелей проходило в глинистых почвах из полутвердого с прослоями тугопластичного и твердого суглинка, с примесью щебня осадочных пород.

Сергей Собянин сегодня принял участие в церемонии завершения проходки трех перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. «Надеюсь, что к концу 2023 года весь это участок будет сдан: от «Селигерской» до «Физтеха», и пос. Северный получит свою станцию метрополитена», – сказал мэр.

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