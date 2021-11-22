В Липецке мужчина «борется» с местной властью за транспортировку супруги в Москву после тяжёлых осложнений от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2021, 17:41 Источник: ОСН

пациент, фото: pixels.com

Диана, многодетная мать из Липецка, больше трех недель находится в реанимации из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. 15 ноября женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Ее супруг Павел рассказал, что Диана «абсолютно здоровый человек без хронических заболеваний». Мужчина не исключает, что у он тоже переболел коронавирусом, но незаметно. По словам собеседника, у него и у детей тесты были отравительными.

«Сразу после того, как моя жена оказалась в реанимации под ИВЛ, я написал крик о помощи в Инстаграм и попросил перевода в столицу у лечащего врача-реаниматолога. Липецкие врачи говорили, что Диана нетранспортабельна … Через пару дней из столицы приехал реаниматолог, сказал, что она перенесет поездку. Мы начали сбор средств на перевозку среди знакомых»,- поделился мужчина.

Павел добавил, что глава областного управления здравоохранения Юрий Шушуков обещал за счет бюджета увезти супругу в Москву, «но раз консилиум липецких врачей признал, что это опасно, ему придется оплачивать самому». Мужчина отметил, что сделает все для своей жены. Он пояснил, что Диана уже седьмой день под ИВЛ, ее состояние очень тяжелое и дорог каждый час.

«Врачи из Липецка сказали: «Перевозка только под вашу ответственность». Так что транспортировку я оплачиваю сам. Хотелось бы, чтобы Диану поместили в столичную больницу №52. Самая главная ценность – это жизнь»,- продолжил Павел.

В свою очередь, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил, что к нему с просьбой о помощи обратились родственники многодетной матери из Липецка Дианы Евсюковой, которые добивались ее перевода в Москву.

Политик подчеркнул, что ситуация тяжелая. По словам депутата, сейчас общая задача – «объединить усилия и помочь женщине выжить, сделать для этого все от каждого из нас зависящее».

Нилов уже направил соответствующие обращения в Минздрав РФ и Департамент здравоохранения Москвы.

Ранее вирусолог оценила затраты одного пациента на реабилитацию после COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости