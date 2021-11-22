В четырех муниципалитетах Югры с 22 ноября вводится обязательная самоизоляция для непривитых

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22 ноября 2021, 17:21 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

В четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию для непривитых. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в правительстве региона.

«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья)»,- пояснили в ведомстве.

Требования не коснутся вакцинированных от коронавируса и переболевших жителей - при наличии QR-кода или другого документа, выданного в медучреждении.

Также до 5 декабря включительно в этих муниципалитетах запрещено работать ночью заведениям общепита и фитнес-клубам, приостановлено проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, выезды организованных групп, очные занятия в организациях допобразования.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в Австрии начинает действовать общенациональный локдаун для всех жителей страны из-за критической ситуации, вызванной заболеваемостью коронавирусом.

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