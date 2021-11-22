Адвокат Морозова рассказала, что делать, если была оказана некачественная косметологическая услуга

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22 ноября 2021, 17:01

pixabay.com

Девушка из Серпухова осталась без ресниц после их некачественного ламинирования. Данная процедура заключается в том, чтобы удлинить и уплотнить ресницы с помощью натуральных составов с полезными элементами. Елена записалась к мастеру, которого она выбирала по фотографиям работ. Разумеется, работы на фото выглядели очень презентабельно. Процедура длилась чуть больше часа. Девушка заплатила за работу 1,5 тыс. рублей, сохранив чек.



Но идеальные ресницы продержались буквально пару дней, а после начали осыпаться. С каждым днём их становилось всё меньше. Тогда Елена написала мастеру о своей беде, но специалист, по словам пострадавшей, просто её игнорирует. Девушка собирается обращаться в официальные ведомства, чтобы добиться справедливости.



Адвокат Дарья Морозова рассказала, как вести себя в подобных ситуациях в эфире «Радио 1».

«Услуги по ламинированию ресниц не являются медицинской процедурой. В данном случае — это бытовая услуга. Для проведения таких манипуляций не требуется получение лицензии либо медицинского образования. На качество данной услуги можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор либо к мастеру, в самом последнем случае можно обратиться в суд. Но непросто доказать, что выпадение ресниц связано с проведённой процедурой. Может быть это какая-то особенность организма женщины, которая делала процедуру. В данном случае скорее всего потребуется проведение дорогостоящей экспертизы», — сказала собеседница «Радио 1».



Она также отметила, что девушка имеет полное право требовать компенсацию морального вреда и вреда здоровью, но решающий вывод может принять суд.

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