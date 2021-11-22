Собянин открыл новый мост через реку Сходню на Волоколамском шоссе

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22 ноября 2021, 15:34

Сергей Собянин. Фото: GlobalLook

Завершены основные работы по реконструкции Волоколамского шоссе. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню.

Как отметил столичный градоначальник, закончена самая продолжительная реконструкция Волоколамского шоссе: начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля, это самый сложный транспортный узел Москвы, до МКАД. Последняя точка - строительство нового моста через Сходню. По словам Собянина, прежний мост, 1937 года постройки, устарел морально и физически, да и вообще уже был практически аварийным.

Мэр рассказал, что при строительстве моста было увеличено количество полос движения до пяти в каждом направлении. По мнению Собянина, благодаря этому будет меньше пробок. Вырастет пропускная способность не только Волоколамского шоссе, но и прилегающей улично-дорожной сети.

Протяженность нового моста – 150 м. Он расположен по основному ходу магистрали.

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