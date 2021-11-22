Сбой в движении электричек произошел на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления МЖД

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22 ноября 2021, 12:54

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Сбой в движении электропоездов в понедельник, 22 ноября, произошел на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги.

По данным представителей МЖД, проблемы с движением поездов возникли сегодня в обоих направлениях, сбой коснулся и "Аэроэкспрессов" маршрута Москва (Киевский вокзал) - аэропорт "Внуково".

Работники МЖД принимают все необходимые меры для возобновления движения. На месте происшествия работает бригада энергетиков, - передает "Интерфакс".

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