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Сбой в движении электричек произошел на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления МЖД

, 12:54

Сбой в движении электричек произошел на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления МЖД
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Сбой в движении электропоездов в понедельник, 22 ноября, произошел на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги.

По данным представителей МЖД, проблемы с движением поездов возникли сегодня в обоих направлениях, сбой коснулся и "Аэроэкспрессов" маршрута Москва (Киевский вокзал) - аэропорт "Внуково".

Работники МЖД принимают все необходимые меры для возобновления движения. На месте происшествия работает бригада энергетиков, - передает "Интерфакс".

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