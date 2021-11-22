Виктору Пелевину исполнилось 59 лет: как быть знаменитым, не выходя на публику

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22 ноября 2021, 12:17 Наталья Полянская

Известному современному писателю и автору культовых романов Виктору Пелевину сегодня исполняется 59 лет. Больше всего он известен по произведениям «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“».



Виктор Олегович Пелевин родился 22 ноября 1962 года в Москве в семье преподавателя военной кафедры МГТУ им. Н. Э. Баумана заведующей отделом в одном из центральных гастрономов. В 1979 году мальчик окончил среднюю школу с английским уклоном и поступил в Московский энергетический институт на факультет электрификации и автоматизации промышленности и транспорта и уже в 1989 году Виктор поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.



Во время учёбы в Литературном институте писатель познакомился с прозаиком Альбертом Егазаровым и поэтом-критиком Виктором Куллэ.

С 1989 по 1990 год Пелевин работал корреспондентом журнала «Face to Face» и «Наука и религия». Первый рассказ Пелевина «Колдун Игнат и люди» был опубликован в 1989 году. Позже в свет вышла его первая повесть «Затворник и Шестипалый».



В 1993 году Виктор был принят в Союз журналистов России. Через три года в журнале «Знамя» был опубликован роман Пелевина «Чапаев и Пустота».



В декабре 2010 года писатель выпустил сборник повестей и рассказов «Ананасная вода для прекрасной дамы», который попал в лонг-лист национальной литературной премии «Большая книга».

В прошлом году Пелевином был опубликован роман «Непобедимое Солнце», а в этом году был опубликован роман в рассказах «Transhumanism Inc.».



Виктор Пелевин больше всего известен тем, что не появляется на публике, очень редко даёт интервью и предпочитает общение в интернет пространстве.





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