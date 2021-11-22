Председатель СЖР Владимир Соловьёв прокомментировал законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника

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22 ноября 2021, 12:11 Источник: Говорит Москва

Владимир Соловьев, фото с сайта СЖР

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника, который Чеченская Республика подала в Госдуму.

По мнению журналиста, телеведущего, военкора этот закон ограничит свободу деятельности работников сферы медиа. Глава СЖР отметил, что "то, что могут говорить или не могут СМИ, определяется законом о печати, гражданским и уголовным кодексом РФ".

Соловьёв отметил, что сейчас "такой формы нет — называть или не называть национальность преступника".

Журналист в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" выразил сомнение, что эта норма будет принята, поскольку она приведет к ограничению свободы печати.

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