Председатель СЖР Владимир Соловьёв прокомментировал законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника, который Чеченская Республика подала в Госдуму.
По мнению журналиста, телеведущего, военкора этот закон ограничит свободу деятельности работников сферы медиа. Глава СЖР отметил, что "то, что могут говорить или не могут СМИ, определяется законом о печати, гражданским и уголовным кодексом РФ".
Соловьёв отметил, что сейчас "такой формы нет — называть или не называть национальность преступника".
Журналист в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" выразил сомнение, что эта норма будет принята, поскольку она приведет к ограничению свободы печати.
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