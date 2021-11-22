Грузовики скопились на границе Польши и Белоруссии, фуры стоят на КПП по 80 часов

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22 ноября 2021, 11:56 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Грузовики, в том числе российские, скопились на границе Польши и Белоруссии. Пробка из фур на контрольно-пропускном пункте «Бобровники» на границе с Польшей растянулась более чем 25 километров.

Газета «Коммерсантъ» написала, что время перехода через КПП для одной фуры увеличилось до 80 часов. День простоя грузовика обходится минимум в 500 евро.

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), в который входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Coca-Cola, обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок из Европы в Россию, возникших на фоне миграционного кризиса.



Через границу ЕС и Белоруссии проходит около 10% российского импорта, причём более 90% поставок осуществляется автотранспортом.

Транспортный коллапс на КПП «Бобровники» может привести к перебоям с поставками товаров, в том числе первой необходимости. С задержками поставок столкнулись крупные ритейлеры. Поставщики предупреждают о рисках подорожания продукции. Участники рынка рассчитывают на политическое урегулирование вопроса.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне объявил, что планирует полностью закрыть границу с Белоруссией

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