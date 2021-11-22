В Госдуму внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

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22 ноября 2021, 10:35

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в средствах массовой информации и сети Интернет сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

Документ в понедельник размещен в электронной базе нижней палаты парламента. В пояснительной записке указано: "Проектом федерального закона ... предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений".

Авторы законопроекта полагают, что установление запрета на распространение сведений о национальности и вероисповедании в СМИ и интернете обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

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