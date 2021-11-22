Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

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22 ноября 2021, 10:08 Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин. Фото: GlobalLook

Мэр столицы сообщил, что правительство России подало заявку на проведение всемирной универсальной выставки «Экспо». В случае победы среди остальных претендентов в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники со всего мира.

Сергей Собянин отметил, что наша страна принимает участие в «Экспо» уже 170 лет, начиная с первой выставки 1851 года в Лондоне. «В 1937 году в Париже настоящий фурор произвел монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», установленный на фоне Эйфелевой башни. В 1958 году в Брюсселе мир увидел первый спутник Земли. А советский павильон на «Экспо-67» в Монреале побил все рекорды популярности. Его посетили 12 млн человек. Сегодня наследие этих выставок - «Рабочий и колхозница» и Монреальский павильон - украшают московскую ВДНХ. Но никогда еще «Экспо» не проводилось в России. И ее столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь», – рассказал мэр на своем персональном сайте.

Собянин напомнил, что Москва неоднократно принимала события мирового масштаба. Это Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, чемпионат мира по футболу 2018 году. Все эти мероприятия, по словам мэра, привлекли в город туристов и оставили яркий след в истории столицы. «Лужниками» и другим материальным наследием фестивалей и чемпионатов будут пользоваться не только нынешнее, но и будущие поколения москвичей. Если Москва выиграет право проведения «Экспо-2030», то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники», - подчеркнул градоначальник.

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