В Госдуме предложили ввести льготу по НДФЛ для студентов

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22 ноября 2021, 09:44 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести компенсации налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для молодых россиян, в том числе работающих студентов вузов и специалистов. Парламентарий в понедельник направил письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Чернышов отметил, что многие студенты во время учебы вынуждены работать на стартовых позициях в компаниях с низкой зарплатой, и это приводит к оттоку молодежи за границу, где им могут предложить более выгодные условия. Депутат рассказал, что сохраняется проблема молодежной безработицы, а у молодых людей, которые находятся в начале карьерного пути, "после выплаты всех налогов средств на комфортную жизнь и организацию досуга фактически не остается".

Чернышов попросил рассмотреть возможность введения вычета или полной компенсации налога на доходы для физических лиц для отдельных категорий молодежи.

Парламетарий предложил распространить льготы на студентов вузов, совмещающих учебу с работой, молодых специалистов и научных сотрудников в возрасте от 18 до 27 лет, ежемесячные доходы которых не превышают двух МРОТ (сейчас МРОТ - 12 792 руб) или 300 тыс. рублей в год.

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