Диетологи Круглова и Дианова рассказали, что к ним на приём с ожирением чаще всего обращаются россияне от 30 до 55 лет

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21 ноября 2021, 19:26

pixabay.com

Российские диетологи Наталья Круглова и Нурия Дианова поделились с россиянами информацией о том, в каком возрасте граждане обращаются к ним с проблемой ожирения в большинстве случаев.

Круглова отметила, что с такой проблемой к ним записываются на прием россияне 30-45 лет. По ее словам, люди постарше менее настроены на продолжительную работу с целью избавиться от лишних килограммов, пишет RT.

“У них невысокие мотивация и готовность к большим переменам. Молодые люди более готовы к работе, поэтому чаще обращаются и им проще достичь своих целей в плане снижения веса”,- сказала специалист.

При этом Дианова рассказала, что к ней с запросом о снижении веса обращаются преимущественно люди от 30 до 55 лет. Она добавила, что пациентам требуется дозревание до посещения специалиста, ведь, например, молодежь не уделяет особого внимания своему здоровью, будучи занята построением карьеры.

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