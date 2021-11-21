Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений: Что есть истина?

Аргументы Недели → Общество 13+

21 ноября 2021, 18:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В наше сумбурное и страшное время без веры никак нельзя! Для многих людей, вера и надежда остается последним «пристанищем», чтобы не сойти с ума. Кто -то идет к психологу, кто-то сам себя «вытаскивает» из депрессии, а кто-то слушает слово пастыря и находит в нем истину. Что есть истина? Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось с этим вопросом к митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению.

-Владыка, часто можно услышать в храме такие слова – «ищите истину в Боге, а не следуйте ритуалам»…

-Истину, конечно, можно искать. Но это расплывчатое понятие: а как ее искать? Иногда приходится слышать от людей, что « я человек, конечно, верующий, но мне посредник с Богом не нужен, и зачем ходить в храм – так, дома, помолюсь». А помните, что сказал Господь? «Я говорю тебе также, что ты – Петр, и на камне этом Я создам Церковь Мою, и силы смертные не одолеют ее». В чем истина? В словах Господа! В том, что Церковь будет существовать всегда. Надо понять, что человек исповедуется за грехи Богу, а батюшка – свидетель. Но все зависит от нас, от искренности перед Богом. С каким усердием, искренностью мы исповедуемся перед Господом, то и дано нам будет отпущение грехов. А это важно и в земной жизни. Что есть истина и как ее искать? Только не бездумно. Так можно зайти далеко… Истина – Христос. И когда человек подходит к Чаше, принимает Причастите, то он принимает и самого Христа. Духовно принимает и спасается. В этом Истина. В Христе!

-благодарю.

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