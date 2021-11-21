Латвия: театр абсурда в деле о гибели людей

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21 ноября 2021, 18:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Прошло восемь долгих и страшных лет для тех, кто потерял своих близких при обрушении торгового центра «Maxima» в одном из микрорайонов Риги. Восемь лет надежды на справедливый суд…

Я очень хорошо помню этот день: мне позвонил мой сын, который живет недалеко от этого торгового центра и сказал: «Мама, «Maxima» рухнула. Там были люди…». Этот торговый центр занимал очень выгодное «географическое» положение: соединял огромный район Золитуде, и был, пожалуй, одним из крупных в этом районе. Трагедия произошла в 17:21:45… Конец рабочего дня. Поток людей устремился в торговый центр, возникли очереди. Приблизительно в 17:45 крыша и стены супермаркета прогнулись, автоматические двери выхода оказались заблокированы, и многие посетители, персонал не смогли выйти наружу. В этой страшной трагедии погибли 54 человека. Такова официальная версия.

Я никогда не поверю, что погибло 54 человека! Повторяю, в конце рабочего дня в этом супермаркете яблоку негде было упасть! Да и последствия, расследование и суд, вызывают огромные сомнения.

Я приехала на место трагедии и все дни, когда пожарные буквально вытаскивали людей из-под завалов, я наблюдала… Латвия оказалась совершенно неподготовленной к подобным трагедиям: не было хорошего специального оборудования, опыта и герои пожарники, рискуя своей жизнью выполняли работу.

А почему же, при такой неподготовленности, Латвия не попросила помощи у более состоятельных государств? Ей предлагала помощь Россия, где есть профессионально обученные люди на случай подобных трагедий… Я четко знаю, что в Пулково был готов самолет со спасателями, чтобы лететь в Ригу… Кстати, время в полете менее часа – 45-50 минут. Но нет! Латвия отказалась. Предлагали помощь и другие страны – Швеция, Финляндия…. Нет!

Дело в том, что если бы прибыли спасатели из других стран, то выяснилось, например, что погибших больше, да и дело приобрело международную огласку: если погибших в подобных трагедиях более 54 человек, то и расследование происходит на другом уровне – таков закон! А это значит, что головы некоторых «мужей» из правительства, депутатов полетели бы со страшней силой! Правительство Латвии не могло допустить подобное!

Кстати, на тот момент президент страны г-н Берзиньш назвал трагедию – массовое убийство людей!

Прошло восемь лет.

Трагедия произошла 21.11.2013 года. Первое судебное заседание началось в 2015 году! Прошел только суд первой инстанции: виновным ПРИЗНАН ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК – инженер-строитель Ивар Сергетс, хотя во время расследования правоохранительные органы пришли к выводу: трагедия в Золитуде не ошибка одного человека. Это ошибка целой системы. Но суд вынес приговор только одному человеку.

Прошло восемь лет, но родственники погибших ждут справедливого суда, но его нет!

Кстати, заказчиком данного объекта была крутая фирма ООО «Homburg Zolitude». Стройнадзором занималась еще более крутая фирма «CMCConsulting»… Еще момент: все разрешения на подобные крупные строительства «курирует» Рижская дума… Далеко не секрет, что некоторые депутаты, особенно из партий «Согласие», «Честь служить Риге», очень любят «подношения»…. А теперь подумайте, могли ли эти люди допустить, чтобы их посадили? Нет! Нашли одного, простите, «козла отпущения». Я высказываю свое мнение и мнение большинства простых латвийцев.

Да, люди ждут в Латвии справедливого суда. Думаю, что в этой стране это НЕВОЗМОЖНО! Оно погрязло в коррупции по самые «не могу». Любой юрист, даже средней руки, скажет, чтобы развалить дело и «прикрыть» виновных нужно его затянуть… А это судебная система Латвии умеет делать! Повторяю, я высказываю свое мнение и мнение простых латвийцев….

«В этой стране никогда не найдешь ПРАВДЫ!»

«Ну и где наши депутаты из Рижской думы? Помню, так они слюной брызгали – «порвем, мол, всех, накажем!» И как? Помню, как кричала об этом депутат от «Согласия» Регина Лочлеме… Видимо, «порвали», но другое место. У нее сейчас другая тема – сохранить место депутата! А разве тогдашний мэр Ушаков, или «хозяин» строительства от РД Буров не имеют к строительству супермаркета отношения? Без них все происходило? Бога не боятся! Да какой у них Бог…»

«Никто больше за это не ответит! Знаете, кто виноват? Мы! Уж простите, но с терпилами так и поступают. Сидим на диванах и молчим! И нет у нас стыда за такое отношение к погибшим»

В этой трагедии погибла моя добрая приятельница… Светлая, теплая, хохотушка Юленька Бурдукевич… У нее осталось трое детей и пожилая мама. Сейчас мне Юля перестала сниться… Видимо, в том мире она нашла свое успокоение и простила тех, кто ее убил.

Светлая память.

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