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«Он не прививался»: телеведущая Гузеева опровергла вакцинацию актёра Гаркалина от COVID-19

, 18:46 Источник: anews.com

«Он не прививался»: телеведущая Гузеева опровергла вакцинацию актёра Гаркалина от COVID-19
Валерий Гаркалин, фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что российский актер Валерий Гаркалин не делал укол вакциной от COVID-19. Недавно она лежала вместе с ним в Коммунарке.

На одной из страниц друзей 62-летней телеведущей в Facebook разгорелся спор по поводу вакцинации Гаркалина. Гузеева написала, что уверена в отсутствии у народного артиста прививки. Обсуждение, почему же скончался Гаркалин, хотя был привит от коронавирусной инфекции, запустил на своей странице в социальной сети артист Сергей Рогожин. К дискуссии подключилась Гузеева.

“Он был не привитый”, - подчеркнула телеведущая. В свою очередь Рогожин отметил, что речь идет о словах дочери умершего актера. Однако Гузеева продолжила: “Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки”.

Ко всему прочему, в еще одном споре в Facebook продюсер Евгений Фридлянд написал следующее: “Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался”.

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