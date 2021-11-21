Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила своё отношение к QR — кодам и давлению государства на «антипрививочников»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 ноября 2021, 18:04

Наталья Поклонская откровенно высказала свое мнение о волнующих миллионы россиян проблемах, связанных с введением QR-кодов и ​ ситуации с прививочной кампанией. Приводим полностью ее публикацию.

Друзья! ​ ​

Вопросы, которые вы мне направили, в основном связаны с QR-кодами, поэтому отвечаю письменно, чтобы изложить свою позицию более кратко.

Своё личное мнение на этот счёт я уже высказала и снова повторю: дискриминация людей по наличию или отсутствию у них QR-кода о вакцинации является нарушением фундаментальных прав человека.

Угрозы врачам об аннулировании дипломов в случае, если они выскажутся против вакцинации, — это нарушение их прав, этики, а также противоправное вмешательство и оказание давления на врачей, основной задачей которых является лечение. Как известно, главное — не навредить человеку.

Отдельно стоит обратить внимание на высказывания оскорбительного характера в отношении людей, которые не хотят вакцинироваться или не имеют цифрового кода — их относят почти к преступникам. Журналисты (и не только) призывают отказывать людям, не прошедшим вакцинацию, в предоставлении медицинской помощи, что является призывом и подстрекательством к нарушению гарантируемых Конституцией прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь (часть 1 статьи 41 Конституции РФ).

По сути, это является уголовным преступлением и нарушением этических, гуманных и моральных основ нашего общества. На подобные факты следовало бы обратить внимание органам прокуратуры.

Отказ в оказании медицинской помощи по основанию отсутствия у гражданина прививки образует признаки составов преступлений, предусмотренных (в зависимости от ситуации) статьёй 124 («Неоказание помощи больному»), статьёй 124.1 («Воспрепятствование оказанию медицинской помощи»), статьёй 125 («Оставление в опасности») и другими статьями Уголовного кодекса РФ.

Что делать в такой ситуации? Думаю, нужно озвучивать свою позицию и защищать свои права законными способами. И не превращаться в разрозненное общество людей, разделённых по признаку наличия или отсутствия цифрового кода (соответственно, с правами и без).

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