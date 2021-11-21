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Песков не исключает провокаций для оправдания заявлений Запада об угрозе вторжения России на Украину

, 14:46

Песков не исключает провокаций для оправдания заявлений Запада об угрозе вторжения России на Украину
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключает попыток провокаций, чтобы оправдать заявления западных политиков об имеющейся угрозе вторжения России на территорию Украины.

Песков прокомментировал предположение, что заявления о подготовке Россией вторжения на Украину, заставляют подумать о возможность провокации,- передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ полагает, что истерика о возможном вторжении России "нагнетается искусственно".
"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана - США. Это не совсем логично и не совсем прилично",- ответил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Песков отметил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины грозят самыми серьезными последствиями.
По его мнению, скорее всего, "Украина добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы, сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе".

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