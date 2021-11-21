Как получить получить медотвод от прививки против COVID-19

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21 ноября 2021, 13:02 Источник: sport24.ru

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Медотвод — отказ от вакцинации из-за медицинских противопоказаний. Официальное заключение для медотвода выдает врач в поликлинике. Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, как и любые другие вакцины имеют противопоказания.

Для каждой из пяти зарегистрированных в России вакцин («Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак») имеются свои ограничения, - сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Для всех них есть несколько одинаковых противопоказаний, которые могут стать причиной для получения медотвода:

Возраст до 18 лет;

Гиперчувствительность к компонентам вакцины;

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе (отек Квинке, анафилактический шок);

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

Хронические заболевания (такие, как эпилепсия, инсульт, аутоиммунные заболевания, астма, диабет и другие) меньше 2-4 недель до ремиссии или выздоровления — решение принимается лечащим врачом.

Для женщин грудное вскармливание;

Коронавирус, перенесенный в течение последних шести месяцев.

Наличие высокого уровня антител у человека не является основанием для получения медотвода.

Для получения медотвода взрослому человеку необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Справка выдается только на основании официально подтвержденных диагнозов, не со слов пациента.

В России от ковида сейчас вакцинируют только граждан старше 18 лет.

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