Аргументы Недели Общество 13+

В соцсетях опубликовано видео, как стадо кабанов подошло к домам в подмосковном Ступино

, 12:11

В соцсетях опубликовано видео, как стадо кабанов подошло к домам в подмосковном Ступино
фото: pixabay.com

Житель одного из частных домов городского округе Ступино Московской области опубликовал в соцсети видео, как к его участку подошло стадо кабанов. Мужчина рассказал, что его дом находится неподалеку от леса.

Он вышел к своему автомобилю, припаркованному у участка, и заметил около 20 диких кабанов, среди которых были и совсем маленькие поросята. Житель Ступино считает, что кабаны пришли к частным домам из леса.

Ступино находится в Подмосковье южнее Москвы. До этого дикие кабаны уже были замечены в деревнях на севере Московской области,- сообщает «Царьград». Стадо по 30 особей замечали в жители деревни Опёнок Дмитровского городского округа.
Теперь на улицу боятся выйти не только деревенские жители, но и их собаки.

Вероятно, дикие кабаны отъедаются перед зимой. Кстати, сезон охоты на кабанов в Подмосковье открыт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

БелТА: Лукашенко предупредил Запад об угрозе ядерной войны с участием НАТО и России

БелТА: Лукашенко предупредил Запад об угрозе ядерной войны с участием НАТО и России

Белорусский президент Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток развязать войну на территории Белоруссии и предупредил, что если война случится, то она будет ядерной и с участием НАТО и России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

В мире

Общество

В мире

В мире

Политика

В мире