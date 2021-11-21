В соцсетях опубликовано видео, как стадо кабанов подошло к домам в подмосковном Ступино

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21 ноября 2021, 12:11

фото: pixabay.com

Житель одного из частных домов городского округе Ступино Московской области опубликовал в соцсети видео, как к его участку подошло стадо кабанов. Мужчина рассказал, что его дом находится неподалеку от леса.

Он вышел к своему автомобилю, припаркованному у участка, и заметил около 20 диких кабанов, среди которых были и совсем маленькие поросята. Житель Ступино считает, что кабаны пришли к частным домам из леса.

Ступино находится в Подмосковье южнее Москвы. До этого дикие кабаны уже были замечены в деревнях на севере Московской области,- сообщает «Царьград». Стадо по 30 особей замечали в жители деревни Опёнок Дмитровского городского округа.

Теперь на улицу боятся выйти не только деревенские жители, но и их собаки.

Вероятно, дикие кабаны отъедаются перед зимой. Кстати, сезон охоты на кабанов в Подмосковье открыт.

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