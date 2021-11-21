СКР: в Подмосковье группа молодых людей избила несовершеннолетнего подростка

Аргументы Недели → Общество 13+

21 ноября 2021, 11:56 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В социальных сетях появилась информация о драке между несовершеннолетними подростками в Пушкине Московской области. Инцидент произошел еще 13 ноября. В тот день двое молодых людей избили 17-летнего подростка.

Избитый юноша 2004 года рождения с черепно-мозговой травмой и рваными ранами лица обратился к медикам. Сотрудники больницы, как и положено в таком случае, сообщили в полицию.

Следователи подмосковного следственного управления СК России немедленно организовали проверку этого происшествия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе проведения проверки.

В пабликах обсуждают, что конфликт произошел из-за девушки. Пострадавший юноша приехал в Пушкино из Сергиева Посада. Драка случилась возле ТЦ «Акварель».

В соцсетях стороны конфликта описаны как «русские» и «приезжие». На видеозаписи можно рассмотреть среди нападавших как подростков с восточными чертами лиц, так и обычные славянские лица,- сообщает Царьград. Драка якобы была «запланирована один на один», но на «разборки» приехали еще два десятка мигрантов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости