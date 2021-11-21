Учёные: уменьшение сахара в рационе, употребление витамина D и ресвератрола поможет сохранить здоровье и продлить жизнь
21 ноября 2021, 11:31
Британские ученые рекомендуют сократить потребление сахара, принимать витамин D и употреблять ресвератрол для сохранения здоровья и долголетия. О трех привычках, способствующих продлить жизнь, пишет Daily Express со ссылкой на рекомендации ученых и врачей.
Специалисты рекомендуют не увлекаться сладостями, сахаром, поскольку это грозит риском болезней сердечно-сосудистой системы и диабетом.
Ученые отмечают, что снижение потребления сахара способствует замедлению старения и сохранения правильного метаболизма. Доктор Дэвид Синклер прописывает принимать по 1000 миллиграммов ресвератрола, который содержится в винограде, в красном вине и других продуктах. Этот антиоксидант признан помощником замедления процесса старения. Ресвератрол помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, заболеваниями сердца и ожирением.
О пользе витамина D3 известно давно. Британские ученые сослались на исследование с участием 78 тысяч австрийцев. Оказалось, у людей с дефицитом витамина D в крови риск умереть почти в три раза выше, чем у людей с нормальным уровнем витамина. Нехватка витамина D может повлиять на когнитивные способности, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии, диабету, раку, остеопорозу и депрессии.
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