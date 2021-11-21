Аргументы Недели Общество 13+

Учёные: уменьшение сахара в рационе, употребление витамина D и ресвератрола поможет сохранить здоровье и продлить жизнь

, 11:31

Учёные: уменьшение сахара в рационе, употребление витамина D и ресвератрола поможет сохранить здоровье и продлить жизнь
фото: pixabay.com

Британские ученые рекомендуют сократить потребление сахара, принимать витамин D и употреблять ресвератрол для сохранения здоровья и долголетия. О трех привычках, способствующих продлить жизнь, пишет Daily Express со ссылкой на рекомендации ученых и врачей.

Специалисты рекомендуют не увлекаться сладостями, сахаром, поскольку это грозит риском болезней сердечно-сосудистой системы и диабетом.

Ученые отмечают, что снижение потребления сахара способствует замедлению старения и сохранения правильного метаболизма.
Доктор Дэвид Синклер прописывает принимать по 1000 миллиграммов ресвератрола, который содержится в винограде, в красном вине и других продуктах. Этот антиоксидант признан помощником замедления процесса старения. Ресвератрол помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, заболеваниями сердца и ожирением.

О пользе витамина D3 известно давно. Британские ученые сослались на исследование с участием 78 тысяч австрийцев. Оказалось, у людей с дефицитом витамина D в крови риск умереть почти в три раза выше, чем у людей с нормальным уровнем витамина. Нехватка витамина D может повлиять на когнитивные способности, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии, диабету, раку, остеопорозу и депрессии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

БелТА: Лукашенко предупредил Запад об угрозе ядерной войны с участием НАТО и России

БелТА: Лукашенко предупредил Запад об угрозе ядерной войны с участием НАТО и России

Белорусский президент Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток развязать войну на территории Белоруссии и предупредил, что если война случится, то она будет ядерной и с участием НАТО и России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

В мире

Общество

В мире

В мире

Политика

В мире