ВОЗ: если не принять срочных мер по борьбе с COVID-19, в Европе зимой от ковида умрут 500 тыс. человек

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21 ноября 2021, 08:57 Источник: РБК

фото: pixabay.com

В Европе зимой от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть примерно 500 тысяч человек, если будут срочно приняты дополнительные меры по сдерживанию пандемии.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что улучшить ситуацию, предовратить высокую смертность, можно, если серьезнее соблюдать масочный режим и нарастить темпы вакцинации. Ханс Клюге также считает важным соблюдать основные меры общественной охраны здоровья граждан и внедрение новых методов лечения инфекции.

Глава ВОЗ сообщил, что обязательную вакцинацию следует рассматривать как крайнюю меру. В то же время Клюге убежден, что сейчас актуально провести общественные дебаты по поводу обязательных прививок от ковида. "До введения такой меры есть и другие средства, например COVID-пропуска", — цитирует главу ВОЗ РБК.

Ранее Клюге заявлял, что если 95% населения Европы будет пользоваться индивидуальными средствами защиты, то это может спасти жизни 188 тыс. человек.

По словам директора ВОЗ, пандемии в Европе способствуют похолодание, недостаточный охват вакцинацией и распространяющийся дельта-штамм.

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