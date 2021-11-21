Автоблогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП опубликовал пост и видео в соцсети

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21 ноября 2021, 07:56 Источник: РИА Новости

фото: Паблик ДТП и ЧП Москва Вконтакте

Автомобильный блогер Саид Губденский перед гибелью в субботу, 20 ноября, в дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в Москве опубликовал пост, фото и видео в социальных сетях. В своем Telegram-канале днем, в 13-35 автоблогер выложил фото своей купленной 11 дней назад машины BWM M4.

На этом автомобиле Саид Губденский попал в аварию и скончался. Первые сообщения о ДТП появились в соцсетях в районе 15 часов субботы.

Блогер также днем в субботу опубликовал в Instagram-сторис видеозапись, как он устраивал гонки по Москве с Gelandewagen, показывая водителю внедорожника неприличный жест.

Ранее автоблогер также демонстрировал своим подписчикам в соцсети, как он мчится по столичной улице со скоростью 150 км в час.

Вчера на Кутузовском проспекте произошло лобовое столкновение. В машины врезался третий автомобиль. За рулем BMW был автоблогер Саид Губденский. Он скончался на месте аварии. Его пассажир пострадал и умер в больнице. Пассажиром блогер был Заур Ибрагимов, президент федерации автомотоспорта Дагестана.

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