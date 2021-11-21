Роспотребнадзор и Минздрав Израиля договорились о сотрудничестве по противодействию COVID-19

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21 ноября 2021, 07:41 Источник: Роспотребнадзор

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации (Роспотребнадзора) Анна Попова провела переговоры с делегацией Израиля по поводу совместной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Израильские специалисты, министр туризма Развозов руководитель штаба по борьбе с COVID-19 профессор Саломон Зарка и директор Департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь прибыли в Москву для обсуждения вопросов взаимодействия в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая COVID-19.

Израильтяне отметили широкий охват тестированием на коронавирус в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста.

Представители двух стран отметили, что только вакцинация может остановить пандемию, предотвратить тяжёлое течение болезни и спасти жизни граждан.

В Израиле привито почти 70% всего населения. Благодаря масштабной вакцинации еврейскому государству удалось избежать локдауна во время четвёртой волны.

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