В России силовикам могут разрешить вламываться в квартиры и вскрывать автомобили. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2021, 09:58 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Как найти преступника в вашей квартире



Пока в России продолжаются ожесточенные споры о качестве вакцин от COVID–19 и допустимости повсеместного введения QR-кодов, Госдума решила вернуться к законопроекту о расширении полномочий полицейских.



Предполагаемые нововведения уже прошли первое чтение в парламенте, но было это еще в декабре 2020 года. Их авторы предлагают разрешить полицейским:



- стрелять по безоружным людям;

- вскрывать автомобили и квартиры россиян без наличия соответствующих документов;

- выставлять оцепление вокруг жилых домов.



Само появление такого законопроекта в Госдуме уже вызывает массу вопросов. Его второе чтение депутаты планируют провести 23 ноября.



Первоначально в законопроекте подразумевалось, что сотрудник полиции сможет применить табельное оружие, когда задерживаемый пытается в отношении него «совершить действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения». При этом условный правонарушитель мог по факту оказаться и без оружия. Получается, что определять степень угрозы нападения предполагалось самому участнику событий в погонах. По некоторым сведениям, от принятия этого положения в Госдуме уже решили отказаться.



Ещё одна из поправок авторов законопроекта предусматривает «возможность проникновения сотрудников полиции» в поисках преступников «в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания указанных лиц». При этом документы для такого «проникновения» полицейским будут не нужны. Определять местоположение «указанных лиц» смогут «потерпевшие или очевидцы».



Другими словами, любой человек может заподозрить, что у вас в квартире прячется преступник, и дать полицейскому команду: «Фас!» И этого станет достаточно для проникновения силовика в ваше жилище. Но это еще полбеды. А как быть с психопатами-садистами, которые способны переодеться в форму полицейского и нагрянуть на порог любого дома? Мы будем обязаны сами открывать им дверь? Через дверной глазок удостоверение можно и не разглядеть. При этом всем известно о примерах, когда в отдельных случаях и сами полицейские не отличаются вменяемостью.



В то время, когда в России некоторые люди, не согласные с тем или иным решением властей, уже не появляются на площадях, но всё равно продолжают «ходить по тонкому льду», вносимая в Госдуму норма законопроекта выглядит весьма подозрительно. Даже зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев признал, что законопроект «вызвал большой интерес общественности».



Еще одним звеном предлагаемого на рассмотрение депутатам документа является поправка о возможности оцепления силовиками жилых домов. Полицейским вдруг стало это необходимо для «личного осмотра граждан» и «находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ)».



Но и это еще не всё. Предполагается, что полицейские в отдельных случаях без предупреждения смогут вскрыть ваш автомобиль. Помощи вашей им в этом не потребуется.



«О вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов

с момента вскрытия информируется собственник транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие», - так дословно гласит еще одна из предложенных поправок.





В Крыму одновременно поставлены рекорды по вакцинации и смертности от COVID–19



На прошлой неделе в Крыму был зафиксирован антирекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки. Одновременно с этим стало известно о рекордном количестве вакцинированных на полуострове от COVID-19. Сейчас в Крыму привиты более 800 000 человек. Власти объясняют этот факт отложенным эффектом от вакцинирования и утверждают, что положительный результат наступит позже.



Тем временем «Аргументы Недели» выяснили, что получившие QR-код крымчане предлагают своим не привитым землякам услуги по приобретению товаров в торговых центрах. За покупку они берут от 150 до 500 рублей независимо от размера сумки.

По просьбе «АН-Крым» молодая женщина согласилась съездить в магазин на своей машине за 350 рублей.



«Бывает в день по два-три раза заказы, бывает нет никого. Есть уже постоянные клиенты», - сообщила девушка подробности нашим коллегам в Крыму.





Набиуллиной захотелось мигрантов



Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что продовольственная инфляция в стране достигла двузначных значений. При этом ускоренный рост цен на продукты питания, по ее мнению, связан с нехваткой трудовых мигрантов. По ее оценкам, из-за дефицита кадров сельхозпроизводителям приходится закладывать больше денежных средств на зарплаты своим работникам, а это в итоге влияет на рост цен в магазинах.



В Минэкономразвития сообщили, что по состоянию на 15 ноября годовая инфляция в России ускорилась до 8,1 процента.



Напомним также, что на прошлой неделе Путин поднял МРОТ на тысячу рублей. В 2022 году он составит целых 13 890 руб. Теперь заживем.

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