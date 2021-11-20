Нюрнбергский процесс: 76 лет назад начался суд справедливости

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20 ноября 2021, 20:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

20 ноября 1945 года во Дворце юстиции города Нюрнберга начался процесс над нацизмом. Приговор нелюдям вынесут почти год спустя, но 20 ноября в 10 часов утра судья Лоуренс открыл заседание, которое стало главным событием 20 века.

Сегодня стало очень модным переписывать историю ВОВ. Очень многим хочется «примазаться» к победителям, а иным и «изменить» ход историю. Спустя 76 лет, например, в Прибалтике некоторые националистические молодчики с рвением восхваляют легионеров СС, а СССР считают преступным. Ну не хотят заморские историки видеть очевидные вещи – преступление нацистов против человечности! Не хотят признать Хатынь, Дахау, концлагерь Саласпилс, садиста-врача Йозефа Менгеле, Холокост, блокадный Ленинград … Не хотят и не могут, потому как идет нацистской Германии, видимо, им близки. Это им, но не тем, чьи деды, отцы, братья салютовали своей жизнью за мир на земле.

Я неоднократно сталкивалась в Латвии с мнением историков, которые аккуратно мне пытались втолковать, что победа Советского Союза в ВОВ – спорный факт. Нет, мне никто никаких документов не предоставил, но намекали, что, мол, на процессе в Нюрнберге нацистов охраняли латышские легионеры СС… А это, видимо, значит, что преступниками они не были! Для меня легионеры СС – преступники против человечности! Были и всегда будут! А тем, кто прославляет подразделение СС – место на знаменитой скамье в зале 600!

2021 год. Мир помнит Нюрнбергский процесс. Помнит суд истории. Насколько военный трибунал был масштабным в истории? Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к латвийскому политику, юристу, экс-главе Конституционного суда Гунарсу Кутрису:

«Если рассматривать любые суды, то юристы обычно выполняют свою работу, основываясь на фактах. Многие процессы, как показала история, значимые. Конечно, Нюрнбергский процесс – суд истории. Первый международный трибунал, который дал начало последующим подобным процессам. Следует помнить, что этот процесс долго был на обсуждении дипломатов, юристов стран-победителей… Была и сложность: она заключалась в том, что было не совсем ясно, а по каким законам должен проходить процесс… Но соглашение было достигнуто. Суд состоялся. Естественно, процесс проходил по международным законам: в нем принимали участие представители стран антигитлеровской коалиции – СССР, США, Великобритания, Франция. Судили по нескольким пунктам: преступление против мира, военные преступления и преступления против человечности. Было совершенно очевидно, что к такому процессу юристы подготовились прекрасно: изучили документы, просмотрели документальные кадры, вызывали свидетелей. На таком процессе были лучшие из лучших юристов. Я бы даже сказал, что виртуозы своего дела. Что касается обвинителя со стороны США Р. Джексона, то его речь была великолепна, но несколько эмоциональна… А вот обвинитель со стороны СССР Р. Руденко был скала… Ему сложно было вывести из себя, поскольку он был знаком с невозмутимыми методами НКВД. Вина нацистов была доказана: признаны преступными организациями СС, СД, верхушка фашистской партии. Конечно, рассматривались и личные преступления тех, кто сидел на скамье подсудимых».

Процесс состоялся. Но были и свои тайны. Что мы еще не знаем о Нюрнбергском процессе?

Комментарии историка, полковника КГБ ЛССР в отставке:

«В любой истории есть свои тайны. Нюрнбергский процесс – суд победителей над побежденными. Еще до начала процесса было ясно, что приговор будет суровым. Но мы знаем, что были и оправдательные приговоры. Почему суд состоялся в Нюрнберге? Этот город был выбран символично. Именно в нем нацисты организовывали свои массовые собрания. Да и Дом правосудия остался практически неповрежденным. Все было «под рукой»: например, тюрьма находилась в этом же здании: специальный лифт доставлял подсудимых из камер прямо в зал суда. Но мало кто сейчас знает, что за этим судом последовали еще процессы – их было 12. Судили реальных преступников СС, 177 врачей, представителей полицейских подразделений, надзирателей…»

Комментарии латвийского депутата Сейма, экс-министра благосостояния Рамоны Петравичи:

«Я уверена, что Нюрнбергский процесс стал прецедентом и первым судом над преступлениями против человечности, и тем процессом, который не освобождал человека от личной ответственности за преступления. Я говорю о тех нацистах, которые предстали перед военным трибуналом. Это суд стал определенным шагом в установлении международных норм, права: разоблачение в Нюрнберге привели к принятию Конвенции ООН, всеобщей декларации прав человека. Мы же прекрасно знаем, что преступления против человечности не имеют срока давности: не так давно Германия судила 96-летнего секретаря концлагеря, а в Латвии был процесс над Василием Кононовым, которого признали виновным в военном преступлении – он возглавлял партизанский отряд, который зверски убивал местных жителей, а в 2005 году Верховный Суд Латвии признал бывшего сотрудника КГД ЛССР Николая Ларионова преступником, который подписывал заключение о депортации латвийских семей…. Это все определенные последствия процесса в Нюрнберге, основе подобных судов».

Согласитесь, сегодня многие, особенно молодое поколение, не знают нюансов этого исторического процесса, но знают, что нацизм был осужден! А это же главное…

Не так давно я очередной раз посмотрела сериал «Контригра». Великолепный сериал о нюансах военного трибунала в Нюрнберге…. Потрясающая игра актеров (кстати, «Аргументы Недели» публиковали интервью с актерами из этого сериала). Но мне хочется вспомнить комментарии актера Сергея Астахова, который блестяще сыграл военного преступника Олофа фон Либенфельса, штурмбанфюрера СС:

«Я – актер, а это моя роль и моя работа. Я рад, что сумел донести до зрителей определенное раздражение, ненависть к моему герою. Что касается самого процесса, то он был просто необходим для мира! Преступления против человечности должны быть наказаны! Я не хочу «входить» в нюансы, но я – внук солдата ВОВ… И когда мой дед рассказывал, как нацисты сжигали дотла деревни, людей, то, как я могу относиться к фашистам? Мы-победили! Возможно, некоторые приговоры были мягкими… Я знаю одно: нацизм не должен возродиться! И не дай Бог если… к нам опять, то мы никого в этот раз жалеть не будем!»

20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался процесс, который изменил мир!

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