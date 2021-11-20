С понедельника в Татарстане в общественный транспорт можно будет попасть только по QR-коду: как это будет?

Аргументы Недели → Общество 13+

20 ноября 2021, 19:37 Источник: ТАСС

Автобус, Виктор Лисицын/globallook.com

В Татарстане с 22 ноября проезд на общественном транспорте будет возможен только при предъявлении QR-кода. Председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков рассказал ТАСС, как будет проходить процедура проверки.

«QR-коды будут проверять кондукторы в автобусах. Также QR-коды будут проверять при входе в автобус. На 65 остановках Казани в часы пик на помощь кондукторам придут сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани», - рассказал Темляков. Все контролеры QR-кодов будут одеты в специальные жилеты.

По словам председателя ассоциации трансопртников, QR-коды станут проверять и на остановках, пока пассажир ждут автобуса. «После проверки сотрудник предприятия сообщит кондуктору автобуса, что QR-код у пассажира есть», - сообщил Темляков.

Все автотранспортные предприятия, по словам Темлякова, оснащены оборудованием для контроля кодов. «Сейчас идет подготовка: на все телефоны устанавливают приложения по проверки QR-кодов, сим-карты, заряжаются аккумуляторы, оборудование проходит тестирование», - сообщил он.

Первое чтение законопроектов об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта на федеральном уровне запланировано на декабрь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости