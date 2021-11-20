РПЦ поддержала решение суда оштрафовать «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных отношений

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20 ноября 2021, 15:43 Источник: ТАСС

Филипп Киркоров на Премии "Муз-ТВ", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

РПЦ поддержала решение суда оштрафовать телеканал «Муз-ТВ» и его главного редактора за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. О позиции церкви высказался в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В среду мировой суд оштрафовал главного редактора «Муз-ТВ» Андрея Разыграева на 100 тысяч рублей. Незадолго до этого Басманный суд оштрафовал сам телеканал на 1 млн рублей.

«Я не знаю, много или мало миллион рублей для телеканала, но я думаю, что если в стране запрещена гей-пропаганда, то любое нарушение законодательства должно влечь за собой соответствующие меры. Мы в Русской православной церкви всегда говорим о том, что пропаганда противоестественных пороков наносит непоправимый вред человеку, особенно детям и юношеству. На нашей стороне закон, и поэтому если закон нарушается, то виновные должны нести соответствующее наказание», - заявил митрополит в эфире телеканала «Россия-24».

Нарушения телеканалом законодательства выявил Роскомнадзор во время трансляции Премии «Муз-ТВ» 2020-2021.

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