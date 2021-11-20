В Подмосковье бывший прокурор оказался владельцем более 250 земельных участков

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20 ноября 2021, 14:58 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Генпрокуратура может конфисковать у экс-прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова, его родственников и доверенных лиц активы в 750 млн руб. В ведомстве считают, что он и другие ответчики нарушали антикоррупционное законодательство.



По версии следствия, господин Томбулов во главе группировки из 12 фигурантов получал взятки в виде земельных участков, в том числе за отказ от уголовного преследования обвиняемых, похищал во время проверок имущество и товары предпринимателей, а также участвовал в незаконном обороте оружия. С октября 2000 года по апрель 2015 года Константин Томбулов последовательно занимал должности следователя Люберецкой городской прокуратуры, заместителя Люберецкого городского прокурора и возглавлял Раменскую прокуратуру. С марта по май 2017 года господин Томбулов работал следователем по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области, с мая 2017 года по ноябрь 2018 года — заместителем руководителя следственного отдела СКР по Люберцам.



Согласно декларациям о доходах экс-прокурора и его жены, их общий заработок за все это время составил 12 млн рублей. Проверка же выявила явное несоответствие расходов господина Томбулова полученным доходам.



Генпрокуратура считает, что из «не предусмотренных законом источников» Константин Томбулов получил более 250 земельных участков на территории Московской области, которые оформил на других людей, а в дальнейшем для их легализации под видом мнимых сделок перерегистрировал на родственников и других доверенных лиц.



Так, собственником 152 земельных участков стоимостью свыше 332 млн руб. стал друг господина Томбулова. Владельцем еще 103 участков, оцениваемых в 200 млн руб., стал муж сестры экс-прокурора, работающий обычным менеджером. На безработную сестру Томбулов оформил земельный участок, жилой дом и нежилое помещение, а на еще одно доверенное лицо — восемь объектов недвижимости стоимостью более 80 млн руб. На незаконные доходы им были приобретены и оформлены в собственность его тещи и тестя две квартиры в Москве стоимостью 116 млн руб.



При проведении обыска в доме господина Томбулова были изъяты часы Breguet и Vacheron Constantin, оцениваемые более чем в 4 млн руб. Легальных источников дохода, которые позволили бы ему нажить все это имущество, у него не оказалось.





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