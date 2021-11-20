Как изменится порядок выплаты пенсий с 2022 года

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20 ноября 2021, 15:10 Источник: Парламентская газета

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В России 1 января 2022 года вступят в силу утверждённые Министерством труда и социальной защиты РФ новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. С будущего года на территории любого региона, в котором введён режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, межмуниципального, муниципального или локального, могут раньше текущего месяца.

Новые правила предполагают, что в заявлении о доставке пенсии человек, пожелавший получать её через почту или другую организацию, занимающуюся её доставкой, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счёт в банке.

Удержания из установленной пенсии возможны, если раньше человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена. Территориальный орган ПФР информирует пенсионера об излишне выплаченных ему суммах пенсии. Согласие на возмещение излишне полученных сумм оформляется специальным заявлением пенсионера. Удержание из установленной пенсии будут производить в размере, определённом пенсионером.

Новыми правилами предусмотрена выдача пенсии, которую гражданин не успел получить при жизни, его наследникам на основании их заявления.

Гражданин, накопительную пенсию которому выплачивал негосударственный пенсионный фонд (НПФ), впоследствии прекративший свою деятельность, может обратиться с заявлением о ее выплате в любой территориальный орган ПФР. Выплачивать ему накопительную пенсию начнут в размере, установленном НРФ на дату последней выплаты.

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