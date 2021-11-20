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Путин в Кремле поздравил патриарха Кирилла с юбилеем

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Путин в Кремле поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
В. Путин и патриах Кирилл, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин в субботу в Кремле поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с юбилеем. 20 ноября патриарху Кириллу исполнилось 75 лет. В Екатерининском зале Кремля Путин вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую государственную награду Российской Федерации – орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Поздравляя главу Русской православной церкви, Путин отметил, что патриарх Кирилл выбрал "для себя путь духовного, нравственного служения и следует ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России".

Путин сказал Кириллу, что его плодотворное пастырское служение снискало ему высочайший авторитет не только в России, "но и за её пределами, уважение миллионов верующих во всей нашей огромной державе".

"Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, Ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей РПЦ, волонтёров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре",- отметил Владимир Путин.

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