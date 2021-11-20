В Свердловской области суд отклонил коллективный иск против введения QR-кодов

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20 ноября 2021, 13:55 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Около 200 уральцев попытались оспорить в суде введение ограничительных мер в Свердловской области, но суд их иск отклонил. Сотни свердловчан считают, что введение в регионе QR-кодов нарушает их конституционные права, и выражают недоверие зарегистрированным в России вакцинам.



Люди поддержали юриста Ивана Волкова, который подал иск в Свердловский областной суд. По его мнению, новая ограничительная мера является избыточной и опасной, «порождающей сегрегацию, разделение людей, конфликты и массовое нарушение прав жителей Свердловской области, представителей малого, среднего и крупного бизнеса».



Интересно, что ходатайство свердловчан отклонил судья Максим Старков, который год назад не стал рассматривать заявление об отмене в регионе обязательного масочного режима. Ответчиком выступил представитель губернатора Евгения Куйвашева. В ходе прений он заявил, что субъект РФ имеет право вводить режим ограничений, а законность соответствующего указа губернатора подтверждалась вышестоящими судами при рассмотрении исков об отмене масочного режима и обязательной вакцинации. Иван Волков сообщил, что решение суда будет оспорено.



Ранее из-за введения QR-кодов по Свердловской области прокатились протестные акции. Так, в Кировограде на акцию вышли порядка 60 человек, а в Екатеринбурге около 300 жителей города.



Тем временем, по данным на 19 ноября, коронавирус подтвердился у 171 242 жителей региона, 8056 пациентов скончались.





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