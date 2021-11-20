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Космонавт Роскосмоса Петр Дубров опубликовал видео лунного затмения

, 10:30

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров опубликовал видео лунного затмения
фото: pixabay.com

Компания «Роскосмос» опубликовала видеозапись лунного затмения, которое состоялось 19 ноября.
Видео снимал космонавт Роскосмоса Петр Дубров на МКС из нового российского модуля «Наука».

«Спасибо Вам за такие кадры», «Спасибо вам за эту красоту», - благодарят фолловеры.
Лунное затмение происходит, когда Земля перекрывает солнечный свет к своему естественному спутнику, в полнолуние. 19 ноября было самое продолжительное за 500 лет затмение продлилось шесть часов, началось в 9.03 мск и завершилось в 15.04 мск

Лучше красную луну в этот раз можно было наблюдать от Забайкалья до Дальнего Востока. На Камчатке в 21 час по местному времени наблюдали максимум закрытой Луны — более 97%. Наибольшая фаза затмения также была видна жителям Забайкалья и в некоторых районах Сибири.

госкорпорации, удалось получить уникальный снимки редкого астрономического явления.
«Роскосмос» на своём официальном сайте также опубликовал фотографии сразу нескольких фаз лунного затмения.

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Публикация от @petr.v.dubrov

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