В Приамурском заповеднике пропал тигр по кличке Чудовище

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20 ноября 2021, 09:32 Источник: Заповедное Приамурье

фото: pixabay.com

В заповеднике «Заповедное Приамурье» пропал тигр-красавец Чудовище. Инженер по экомониторингу заповедника Алексей Готванский вернулся из очередной экспедиции по Анюйскому национальному парку и сообщил, что в этом году с апреля по ноябрь старый самец не отметился на фотоловушках, расставленных на его территории обитания.

Маршрут специалиста пролегал к рекам Пихца и Хар. Эта территория напоминает джунгли, вряд ли какой-либо район нацпарка может похвастаться таким биоразнообразием: ландшафты и дендрофлора сменяется по мере продвижения к верховьям, неизменно одно - наличие тигров на каждом мини-участке фотомониторинга.

Здесь обитает известный с 2018 года тигр, прозванный Чудовищем за исполинские размеры. Несколько лет отмечаются две самки, постоянно живущие на огромном участке самца.

Чудовище к прошлой зиме отмечался на всех ловушках линии, но в апреле он отметился не на всех точках, их число сократилось почти вдвое.

С апреля по ноябрь 2021 года Чудовище не отметился ни на одной ловушке. Со зверем такое бывало в 2019 году. Но он отсутствовал не столь долгий период времени. Потомки альфа-самца отмечаются на фотокадрах.

Алексей Готванкий надеется, что тигр жив. Он отметил, что Чудовище - национальное богатство и носитель прекрасного генофонда для будущих поколений пихцинской группировки тигров.

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