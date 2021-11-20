Аргументы Недели Общество 13+

В Приамурском заповеднике пропал тигр по кличке Чудовище

, 09:32 Источник: Заповедное Приамурье

В Приамурском заповеднике пропал тигр по кличке Чудовище
фото: pixabay.com

В заповеднике «Заповедное Приамурье» пропал тигр-красавец Чудовище. Инженер по экомониторингу заповедника Алексей Готванский вернулся из очередной экспедиции по Анюйскому национальному парку и сообщил, что в этом году с апреля по ноябрь старый самец не отметился на фотоловушках, расставленных на его территории обитания.

Маршрут специалиста пролегал к рекам Пихца и Хар. Эта территория напоминает джунгли, вряд ли какой-либо район нацпарка может похвастаться таким биоразнообразием: ландшафты и дендрофлора сменяется по мере продвижения к верховьям, неизменно одно - наличие тигров на каждом мини-участке фотомониторинга.

Здесь обитает известный с 2018 года тигр, прозванный Чудовищем за исполинские размеры. Несколько лет отмечаются две самки, постоянно живущие на огромном участке самца.

Чудовище к прошлой зиме отмечался на всех ловушках линии, но в апреле он отметился не на всех точках, их число сократилось почти вдвое.

С апреля по ноябрь 2021 года Чудовище не отметился ни на одной ловушке. Со зверем такое бывало в 2019 году. Но он отсутствовал не столь долгий период времени. Потомки альфа-самца отмечаются на фотокадрах.

Алексей Готванкий надеется, что тигр жив. Он отметил, что Чудовище - национальное богатство и носитель прекрасного генофонда для будущих поколений пихцинской группировки тигров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Аналитик Артамонов об ответе России в случае массового применения ВСУ Bayraktar TB2 в Донбассе: «Мало не покажется никому»

Аналитик Артамонов об ответе России в случае массового применения ВСУ Bayraktar TB2 в Донбассе: «Мало не покажется никому»

В результате ответа России в случае массового применения Вооруженными силами Украины беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе «мало не покажется никому». Об этом заявил военный аналитик Александр Артамонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

В мире

Общество

Общество

Происшествия

Политика

Происшествия

Общество

Происшествия

Политика

Общество