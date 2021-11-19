Аналитик Муртазин предположил, как будут раскрываться данные о звонках абонентов

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19 ноября 2021, 23:16

pixabay.com

Аналитик Эльдар Муртазин считает, что правительство не примет поправки к закону о связи.



Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сомневается в принятии поправок к закону о связи, которые позволяют раскрыть данные о соединениях, трафике и платежах абонента. В разговоре с NEWS.ru он сказал, что данный законопроект вряд ли может существовать, потому что противоречит Конституции.



По его мнению, предложение Минэкономики является неудачным с точки зрения правового подхода.



"Эти поправки не примут, на мой взгляд. Вероятность, что они пройдут очень маленькая. На данный момент у нас есть Конституция, которая гарантирует тайну связи. Эти данные подпадают под тайну связи, принять этот законопроект будет крайне сложно, он противоречит Конституции", — заявил Муртазин.



Предложение снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента оператору выступило Минэкономики. Сейчас по закону можно передавать только сведения об абонентах и оказываемых услугах. Данные самого трафика, соединения и платежей операторам разрешается раскрыть по решению суда или в виде обезличенных моделей.



Муртазин считает, что чиновники хотят создать «свечные заводики», чтобы продавать данные пользователей. Он напомнил, что сначала были силовики, которые предпринимали попытки получить двухнедельный биллинг без решения суда.



"Чиновники пытаются создать «свечные заводки», торговать данными пользователей. Силовики были первыми, они хотят получать двухнедельный биллинг всех абонентов без решения суда. Это же стадный инстинкт. Каждый пытается создать свой «свечной заводик»", — сказал аналитик.



Он считает, что любые персональные данные должны полностью защищаться правительством.

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