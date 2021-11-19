Петербуржцы этой зимой смогут подработать на расчистке улиц от снега

Привлекать местных жителей к уборке улиц этой зимой станут в Санкт-Петербурге. Эксперименту дали название «дворник-шеринг».
Программа уже стартовала в Калининском районе. Жилищный комитет города предложил петербуржцам помочь коммунальным службам в уборке улиц от снега и заодно подработать. По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, за день можно будет заработать около тысячи рублей. Оплата будет производиться сразу по завершении работы.
Заявление о желании поучаствовать в «дворник-шеринге» можно подать в районное жилищное агентство и городские жилищно-коммунальные службы лично или дистанционно.
Эксперименты по уборке снега с петербургских улиц идут уже давно. Одно время, к ним привлекали даже госслужащих, которые выходили на субботники по уборке наледи и снега с тротуаров.
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