На Украине появился сайт с рассекреченными документами о Чернобыльской аварии

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19 ноября 2021, 22:24 Источник: ТАСС

Чернобыльская АЭС, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

На Украине заработал сайт с рассекреченными данными об аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Об этом сообщил в пятницу офис президента страны.

«Над проектом работала команда из более чем 200 специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле», - сказано в сообщении.

На сайте chornobyljourney.org есть возможность пройти виртуальную экскурсию над Припятью, уникальной радиолокационной станцией «Дуга», а также над заброшенными населенными пунктами в зоне отчуждения.

Взрыв четвертого энергоблок Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Радиационному загрязнению подверглись 50 тыс. кв. км площади в 12 областях Украины. В соседней Белоруссии площадь радиоактивного заражения составила около 46,5 тыс. кв. км. В России пострадали 19 регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что природа в зоне Чернобыльской атомной электростанции восстанавливается после катастрофы 1986 года быстрее, чем ожидалось.

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