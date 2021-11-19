Высшую награду Латвии изготавливают в Литве

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19 ноября 2021, 21:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, в Латвии уже не осталось ничего своего: даже высшую награду Латвии – орден Трех звезд, увы, изготавливают в Литве, а ленты – в Дании.

Два раза в год Капитул орденов объявляет лиц, удостоенных высшей государственной награды.

Орден Трех звезд, Орден Виестурса и Крест Признания являются ювелирными изделиями. Их уже много лет производят специалисты в Литве. В то же время, ленты, которые исторически заказывались во Франции и Бельгии, теперь закупаются в Дании.

Секретарь Капитула орденов Майра Судрабиня рассказала, что литовские ювелиры создают ордена для нескольких стран Евросоюза.

«Ленты изготовлены из специальной ткани, сплетенной с особым узором. Ленты сплетены в особой технике, это старинная, богатая традициями компания, которая также делает ленты для орденов других стран. Литовское предприятие, которое производит высшие награды Латвии, делает их и для других стран Европейского Союза»,- пояснила Судрабиня.

Высшие награды страны выполнены из серебра, они позолочены, а также обработаны горячей эмалью.

«С 1994 года было выдано 5 258 орденов. По большей части это ордена Трех Звезд, поскольку с 1994 по 2004 год это была единственная высшая государственная награда. Никогда не соглашусь с теми, кто говорит, что орденов слишком много. До 1940 году было награждено 23 600 человек, что в четыре с половиной раза больше, чем в наши дни»,- указала Судрабиня.

В Капитуле орденов работают бывший министр культуры Сармите Элерте, занимающая должность канцлера капитула. В состав капитула также входят архитектор Андрис Кронбергс, музыковед, директор Латвийского радио 3 «Классика» Гунда Вайводе, бывший командующий Национальными вооруженными силами Раймонд Граубе, академик Талавс Юндзис, посол Элита Кузма и главный редактор журнала Jurista Vārds Дина Гайлите.

Заседания капитула закрытые, обсуждения не могут быть раскрыты третьим лицам.

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