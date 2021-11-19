Странные «забеги» латвийских политиков

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19 ноября 2021, 21:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что поведение некоторых латвийских политиков, увы, вызывает удивление и вопросы у граждан – доказанный факт. Об этом свидетельствуют фотографии: например, евродепутаты от Латвии прославились своими поклонами перед высшим руководством ЕС… Реально, и даже без особого стеснения. Понятно, страна небольшая, практически ничего непроизводящая и зависимая от более сильных держав.

Совершенно очевидно, что многим адекватным, а не националистически настроенным, обидно осознавать унизительное поведение некоторых латвийских политиков - они же представляют страну на международном уровне. А все началось гораздо раньше…

Во времена правления Вайры Вике-Фрейберги (экс-президент Латвии) произошел казус о котором до сих пор вспоминают латвийцы, и который увидел весь мир: глава государства Латвии во время встречи президента США Джоржа Буша в аэропорту Рига не стала дожидаться, когда глава, на тот момент, США спустится с трапа, а сама поднялась к нему, и тем самым нарушила все протоколы…

Как было дело?

Напомним, что данная встреча транслировалась на многие страны.

Итак, президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга персонально прибыла в аэропорт Рига встретить президента США Джоржа Буша… Желание пообщаться с президентом страны, который, видимо, «курирует» Латвию – понятно, но не с таким же усердием… Думаю, что те, кто смотрел прямую трансляцию, несомненно, потерял дар речи: дело в том, что президент Латвии не смогла дождаться президента США на «берегу», а рванула по трапу к нему в самолет! Те, кто знаком с протоколом понимает, что это нонсенс… По выражению лица г-на Буша было понятно, что он в растерянности, потому как из самолета он (во время официального визита) вышел не с супругой, а с президентом Латвии… Как вы понимаете, г-жа Фрейберга «оттеснила» официальную жену г-на Буша и появилась в историческом кадре, нарушая все протоколы. Далее, все было гораздо интереснее: президент Буш сказал пару слов президенту Латвии, сел с женой в лимузин и укатил. А Вайра Вике-Фрейберга стояла поодаль и смотрела на уезжающую машину, потом «загрузилась» в автобус (на нем обычно везут пассажиров из самолета до здания аэропорта) и отбыла, видимо, по «месту прописки». Кстати, все это, даже до коврика, снимало латвийское ТВ, но кадры такого позора сегодня исчезли…

Понятно, что позже все официальные учреждения Латвии пытались объяснить народу сей «забег»:

«Если отношения между двумя странами являются официальными, если в них нет ничего личного, то все идет по протоколу. Чем более дружественными становятся эти отношения, тем свободнее протокол. В данном случае это был жест благожелательности с обеих сторон»,- заявил тогда министр иностранных дел Латвии Валдис Биркавс.

Позвольте, если встречаются добрые друзья, то почему же одному не пригласить другого с собой в машину? И если это добрые друзья, то зачем придавать огласке на весь мир встречу? Но главное – если ты президент и лицо государства, то следует вести себя подобающе, не в 2бане» же с другом… После такого «коленопреклоненного» забега латвийцы отметили, что «помощник встречал хозяина».

Почему же латвийцы не поверили в дружественный жест?

Неожиданно все! Удивление г-на Буша. Но главное – забег был опасен для жизни г-жи Фрейберги! Почему? Объясняю. У самолета во время полета аварийный надувной трап всегда пристегнут к каждой двери, и если бы, после грандиозного забега, г-жа Фрейберга попыталась открыть дверь самолета, то автоматически сработал бы аварийный трап, и все, что находится в районе двери, отбросило бы на много метров в стороны – сила «выброса» огромная. А теперь представьте, если бы президент Латвии «нашла» бы ручку открытия двери, то ее «полет» запомнился миру надолго!

Как понимаете, об этом служба безопасности, которая сопровождала президента Латвии не могла не знать! А значит, все это случилось неожиданно. Я уже даже не говорю, что самолет, на котором прилетел Буш – территория США. А если г-жа Фрейберга «вламывается» на территорию США, то становится ясно…. Где скоро будет, видимо, Латвия, и по чьей указке жить.

В чем суть?

В элементарном уважении.

Знаете, я посмотрела вчера сериал «Седьмая симфония»… В блокадном Ленинграде измученные музыканты сыграли симфонию гениального Дмитрия Шостаковича… Вдумайтесь, измученные и полуживые люди, на одной силе духа сказали миру: «Мы-живы! Мы-победим!» Эту симфонию слушали во всем мире! Прошли годы, а люди помнят их подвиг! Как же можно не уважать такой народ? И уважают, и боятся… А как можно уважать тех, кто практически разграбил свою страну, да еще и согнулся перед «хозяином». Стыдно. Просто стыдно.

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